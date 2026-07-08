Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιταχύνθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η συμφωνία αποκλιμάκωσης με το Ιράν είναι πλέον «over» («τελείωσε»), έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Αν και ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων, τόνισε ότι η προηγούμενη συμφωνία δεν ισχύει πλέον, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ενεργειακές αγορές.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η νέα κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οι φόβοι για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, σε συνδυασμό με τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, ενίσχυσαν το ράλι στις τιμές του Brent και του WTI.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι όσο αυξάνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες, με την αγορά να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου έντονα ανοδικά, καθώς η επανέναρξη της πολεμικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε συνδυασμό με την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές του ιρανικού αργού πετρελαίου, αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέα αστάθεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Νωρίτερα στις ασιατικές συναλλαγές της Τετάρτης 8/7, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 3%, φθάνοντας έως τα 76,56 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε στα 72,70 δολάρια, καταγράφοντας επίσης κέρδη άνω του 3%.

Πρόκειται για συνέχεια της έντονης ανόδου που είχε ξεκινήσει από την Τρίτη 7/7, όταν οι αγορές αντέδρασαν στην απόφαση της Ουάσιγκτον να ανακαλέσει τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στην επανεμφάνιση του γεωπολιτικού κινδύνου στην πιο κρίσιμη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι χθεσινές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση, παρά την εύθραυστη συμφωνία αποκλιμάκωσης που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα.

Οι εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης διακινούνταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι κυρώσεις αλλάζουν το κλίμα στις αγορές

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες.

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται, οι αγορές θεωρούν ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος κατάρρευσης της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι, αν και η ανάκληση της άδειας δεν μεταβάλλει άμεσα τις φυσικές ροές πετρελαίου, έχει ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο στις αγορές, καθώς αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια αυξάνουν την αβεβαιότητα

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, τρία εμπορικά πλοία επλήγησαν την Τρίτη 7/7, μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Κατάρ κατηγόρησε το Ιράν για επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι ζημιές υπέστη και το σαουδαραβικό υπερδεξαμενόπλοιο Wedyan στα ανοικτά του Ομάν. Η Τεχεράνη δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα περιστατικά.

Οι traders εγκαταλείπουν τα στοιχήματα στην πτώση

Η ένταση ανέτρεψε τις εκτιμήσεις που κυριαρχούσαν μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όταν η αγορά προεξοφλούσε αυξημένη προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και οι επενδυτές είχαν συσσωρεύσει μεγάλες θέσεις υπέρ της πτώσης των τιμών (short positions).

Ο επικεφαλής έρευνας της MST Marquee, Saul Kavonic, εκτιμά ότι η νέα κρίση υπενθυμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως σημειώνει, εάν η ναυτιλιακή κίνηση παραμείνει σημαντικά χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, οι περιορισμοί στην προσφορά ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακόμη υψηλότερες τιμές πετρελαίου, αναγκάζοντας παράλληλα πολλούς επενδυτές να κλείσουν τις θέσεις που είχαν ανοίξει ποντάροντας στην πτώση της αγοράς.

Πιέσεις και από τα αμερικανικά αποθέματα

Στην ανοδική πορεία των τιμών συμβάλλουν και τα στοιχεία για τα αποθέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του American Petroleum Institute (API), τα αποθέματα αργού μειώθηκαν για ακόμη μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας την εικόνα περιορισμένης προσφοράς. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση περίπου 2,4 εκατ. βαρελιών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά.



Πηγή: skai.gr

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