Πάτρα: Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για την υπόθεση δολοφονίας στην Αυστραλία

Αποφυλακίζεται σήμερα ή το αργότερο αύριο από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Δαλαμάγκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δικηγόρος του ζήτησε την αποφυλάκιση του 56χρονου και το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας την έκανε δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί.
Η έξοδός του από το σωφρονιστικό ίδρυμα δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για το εάν θα ικανοποιηθεί το αίτημα των αυστραλιανών αρχών, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθεί η έκδοσή του στην Αυστραλία ή όχι. Η συγκεκριμένη απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϊ.
Το φονικό σημειώθηκε σε καζίνο του Σίδνεϋ πριν 27 χρόνια, μετά από το οποίο ο κατηγορούμενος κατάφερε να φύγει από τη χώρα και να εγκατασταθεί στο Αίγιο, μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του.
- Πακιστάν: Συνεχίζονται οι έρευνες για το αγνοούμενο Boeing 737 – Δραματική η τελευταία εικόνα από τα ραντάρ
- Τραμπ: Διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις με Ισπανία - Τέλος η εκεχείρια με το Ιράν - «Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35»
- Ιράν: Χαλιά μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι για το «τελευταίο αντίο» στον Αλί Χαμενεΐ - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.