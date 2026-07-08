«Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το αναμενόμενο», είναι η πρώτη αντίδραση του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας Πέδρο Σάντσεθ στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου πως διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η Μαδρίτη σημειώνει πως «έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις, δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό».

«Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα», επισημαίνει το γραφείο του Σάντσεθ.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για την Ισπανία: «Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους».

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων (εννοεί τη διακοπή όλων των ταξιδιών, των τουριστικών ροών και των επίσημων ή επαγγελματικών επισκέψεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μαδρίτης). Δείτε τους να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας... Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε», συνέχισε.

«Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: "Παρακαλούμε, παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε" Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους»,τόνισε.

«Μην μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς... Είναι κακοί άνθρωποι» προέτρεψε τον Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

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