Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον χρόνο, 2.000 χρόνια πριν στην εποχή της ακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, βιώνουμε σε ένα βίντεο εικονικής πραγματικότητας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο θεαματικό βίντεο βλέπουμε την Ακρόπολη, ένα από τα «αρχιτεκτονικά κοσμήματα» του αρχαίου κόσμου νεόδμητη, με το άγαλμα της Αθηνάς και τον Παρθενώνα.

Μετά τη νίκη της επί της Περσίας, η Αθήνα γνωρίζει σημαντική πολιτική, οικονομική και πολιτιστική άνοδο και γίνεται η κορυφαία δύναμη του ελληνικού κόσμου. Η καταστροφή που προκλήθηκε από τις περσικές εισβολές αφήνει την πόλη σε ερείπια, αλλά υπό την ηγεσία του Περικλή, ξεκινά μια εποχή ανοικοδόμησης. Η κατασκευή της νέας Ακρόπολης συμβολίζει την πολιτική και πολιτιστική ανωτερότητα της Αθήνας. Η Ακρόπολη, με μνημειώδη έργα όπως ο Παρθενώνας και το Άγαλμα της Προμάχου Αθηνάς, γίνεται η επιτομή της ισχύος, του πολιτισμού και της προόδου.

Το βίντεο παρουσιάζει εν συντομία τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, την πνευματική σημασία και την ιστορική σημασία της Ακρόπολης της αρχαιότητας.

Πηγή: skai.gr

