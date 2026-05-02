Οι ΗΠΑ επιστρέφουν αρχαία αντικείμενα στη Ιταλία

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν 337 αρχαία αντικείμενα, προϊόντα αρχαιοκαπηλίας, στην Ιταλία. Καθοριστική αποδείχθηκε η στενή συνεργασία ιταλικής αστυνομίας και FBI.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα στον αγώνα για την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας: 337 αρχαία ευρήματα, τα οποία είχαν εξαχθεί παράνομα από την χώρα, επεστράφησαν στην Ιταλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη Ρώμη οργανώθηκε ειδική τελετή στην έδρα του τμήματος των Καραμπινιέρων, το οποίο ασχολείται με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αρχαίων αντικειμένων.Πρόκειται για ευρήματα, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή των Ετρούσκων, ενώ φτάνουν και μέχρι την Ρωμαϊκή, την Ελληνιστική και την Βυζαντινή Περίοδο. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την κατάσχεσή τους ολοκληρώθηκαν πριν από μόλις έναν μήνα και οφείλονται κυρίως στη στενή συνεργασία των Ιταλών Καραμπινιέρων με το FΒΙ.Διεθνής συνεργασία κατά της αρχαιοκαπηλίας«Τα πολιτιστικά αγαθά δεν χάνονται, δεν ξεχνιούνται. Προστατεύονται και επιστρέφονται στο κοινωνικό σύνολο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι. Στην τελετή συμμετείχε και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιταλία Τίλμαν Φερτίτα.Στα πολυτιμότερα αρχαία ευρήματα που επέστρεψαν στην Ιταλία συγκαταλέγεται μια μαρμάρινη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου του 1ου αιώνα μ.Χ., ένα γλυπτό που είχε κλαπεί από την ευρύτερη περιοχή της Πομπηίας και δυο αγάλματα τα οποία οι Ρωμαίοι είχαν μεταφέρει στην Αιώνια Πόλη από την Αίγυπτο.Το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού δεσμεύθηκε να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τοποθετώντας τα σε μεγάλα μουσεία της χώρας.Μοναδική η εμπειρία των Ιταλών αστυνομικώνΌπως υπογραμμίζει ο Τύπος, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κατέστη δυνατό χάρη σε μια σειρά από στενές συνεργασίες: σε εκείνη της ιταλικής και της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και στην διαρκή επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε πανεπιστήμια και μουσεία των δυο χωρών. Και, φυσικά, ως αποτέλεσμα πολυετών ερευνών.Η εμπειρία των Ιταλών Καραμπινιέρων είναι μοναδική στην Ευρώπη και το ειδικό τμήμα τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας μετρά πενήντα επτά χρόνια ιστορίας. Όπως τόνισε ο επικεφαλής του, στρατηγός Αντόνιο Πέττι, «πρόκειται για πολυσύνθετα εγκληματικά φαινόμενα, τα οποία τροφοδοτούν ολοένα και πιο οργανωμένα, διεθνή δίκτυα».«Για τον λόγο αυτό» συμπλήρωσε «η αντίδραση όλων μας πρέπει να είναι άμεση και να βασίζεται σε ευρύτατη συνεργασία των αρμόδιων διωκτικών αρχών».Μόνον σε ό,τι αφορά την τελευταία πενταετία, εκτιμάται ότι η αξία των αρχαίων ευρημάτων που επεστράφησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιταλία ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μια ιδιαίτερης σημασίας εμπειρία, που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και στην ελληνοϊταλική συνεργασία για την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, η οποία συνεχίζεται σε όλο και πιο εντατικούς ρυθμούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.