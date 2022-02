Έλληνες και αλλοδαποί μουσικοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, είτε με φυσική παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είτε διαδικτυακά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 14η Φεβρουαρίου, στην πρωτοβουλία «Ανοιχτές Πλατφόρμες-Ακροάσεις: Το Μέγαρο ακούει».

Στις φυσικές και διαδικτυακές ακροάσεις μπορούν να λάβουν μέρος φωνητικά ή οργανικά σχήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον τρία άτομα, σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά τις φυσικές ακροάσεις ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι δεκαέξι, ενώ στις διαδικτυακές δεν υπάρχει όριο. Προστίθεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν ακόμη να λάβουν μέρος αλλοδαποί μουσικοί που είναι εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στην Ελλάδα.

Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως επισημαίνεται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αυθεντικότητα, την τεχνική και ερμηνευτική αρτιότητα, την ενορχήστρωση, την πρωτοτυπία της διασκευής, όπου αυτή απαιτείται, και στη δημιουργική σύνδεση μουσικής και κειμένου, όσον αφορά τα τραγούδια. Στα φωνητικά έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Σε πρώτη φάση, δίνεται βήμα σε δημιουργούς και ερμηνευτές και ακούγεται το έργο τους στις ακροάσεις. Σε δεύτερη φάση, οι καλλιτέχνες προβάλλονται στο φιλόμουσο κοινό και αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο μουσικών δράσεων (συναυλίες, ηχογραφήσεις, προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.).

Η καλλιτεχνική επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους:

Γιάννη Βακαρέλη, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύτρια–σύνθετης, μέλος ΕΔΕΜ

Σταύρο Λάντσια, πιανίστας–συνθέτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ

Δημήτρη Μαραγκόπουλο, συνθέτης, επικεφαλής της Σειράς Γέφυρες

Τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτές Πλατφόρμες», επιλέχθηκαν μέσω ακροάσεων, συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στη συνέχεια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπως οι After8, Athens Tango Ensemble, Caja Secreta, Choir on the Stairs, Dretta, Guitar-4tune, Fle[x] String Ensemble, Fonέs–Marina Satti, Manouchodrome, Maracatu, Polis Ensemble, The Music Virus Band, De sol à sol Band κ.ά.

Οι όροι και η φόρμα συμμετοχής βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.megaron.gr/seira-gefyres-anoixtes-platformesto-megaro-akouei/

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, υπογραμμίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας ως ακολούθως:

https://www.megaron.gr/metra-prolipsis-kata-tou-covid-19-sto-megaro-mousikis-athinon/

