Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Αφιέρωμα στον αξέχαστο θεατρικό δημιουργό, Λευτέρη Βογιατζή οργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Η θρυλική «Αντιγόνη» της Νέας Σκηνής που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Βογιατζής στην Επίδαυρο το 2006, με τον ίδιο στον ρόλο του Κρέοντα και την Αμαλία Μουτούση στον ομώνυμο ρόλο, θα προβληθεί στις 21,22 και 23 Ιουνίου στον Χώρο Δ της Πειραιώς 260.

Πρόκειται για την sold out παράσταση που υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς και παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενες χρονιές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Η προβολή που θα παρακολουθήσουμε αποτελεί μαγνητοσκόπηση της παράστασης που επαναλήφθηκε στα Επιδαύρια του 2007. Στις 22 Ιουνίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή συντελεστών της παράστασης, οι οποίοι θα μιλήσουν για το ανεξίτηλο ίχνος του ξεχωριστού αυτού καλλιτέχνη στη σύγχρονη ελληνική σκηνή. Τη συζήτηση θα συντονίσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτις του.

Ο Λευτέρης Βογιατζής υπηρέτησε το ελληνικό θέατρο για 40 ολόκληρα χρόνια ως ηθοποιός και σκηνοθέτης. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με τη διεκδίκηση του απόλυτου, με το πάθος, την αυταπάρνηση. Ήταν ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος του θεάτρου, ποιητής της σκηνής και ακούραστος ερευνητής της τέχνης της υποκριτικής, που μετέβαλε ριζικά την οπτική του θεατρικού κοινού αλλά και των πολλών συνεργατών του σε όλη του τη διαδρομή.

Είχε καταφέρει κάθε θεατρική του παράσταση να είναι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός, πρωτοποριακό, υψηλής αισθητικής και δημιουργίας και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό θεατρικό τοπίο.

Η είσοδος στον Χώρο Δ γίνεται με δελτία τα οποία δίνονται την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης με προτεραιότητα από το ταμείο του θεάτρου.

