Brie Larson και Katie Holmes στο Filming Italy Sardegna Festival

Η Μπρι Λάρσον, η Κέιτι Χολμς, η Μπο Ντέρεκ, ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και ο Κόλμαν Ντομίνγκο είναι μερικοί μόνο από τους αστέρες του Χόλιγουντ που αναμένονται στο νησί της Σαρδηνίας για το Φεστιβάλ Filming Italy.

Η εκδήλωση, με την οποία ανοίγει η καλοκαιρινή σεζόν του κινηματογράφου στην Ιταλία και συνδυάζει ταινίες και τηλεόραση, διοργανώνεται στις 20-23 Ιουνίου σε θέρετρο κοντά στο Κάλιαρι, πρωτεύουσα της

Φέτος καταβάλλεται «σημαντική προσπάθεια για να προσελκύσουμε ταλέντα» σημειώνει στο Variety η Τιτζιάνα Ρόκα γκουρού του μάρκετινγκ και πρώην επικεφαλής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα που ξεκίνησε τη γιορτή του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στη Σαρδηνία πριν από επτά χρόνια.

Περισσότερα από 70 διεθνή και ιταλικά κινηματογραφικά έργα, ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και φιλμ μικρού μήκους θα προβληθούν στο Φεστιβάλ.

Πρεμιέρα θα κάνουν η ιαπωνική ταινία anime του Netflix «The Imaginary» που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming στις 5 Ιουλίου, το αστυνομικό θρίλερ «Cult Killer» με τον Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει στο νησί.

Η δραματική ταινία της Κέιτι Χολμς «Rare Objects» περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα.

Το Φεστιβάλ, όπως επισημαίνει το Variety, χρησιμεύει επίσης ως μια πανεπιστημιούπολη για περισσότερους από 2.000 Ιταλούς φοιτητές κινηματογράφου από περισσότερες από 20 σχολές κινηματογράφου που θα παρακολουθήσουν προβολές και masterclasses και θα αποκομίσουν οφέλη από την άτυπη επαφή με αστέρια και στελέχη του κλάδου.

Το φετινό Φεστιβάλ Filming Italy Sardegna είναι αφιερωμένο στην αείμνηστη Σάντρα Μίλο πρωταγωνίστρια των ταινιών "8½" και "Juliet of the Spirits" του Φεντερίκο Φελίνι, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο σε ηλικία 90 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

