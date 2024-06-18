Μια συναρπαστική εμπειρία στο 3ο Evia Film Project

Μέσα από συναντήσεις, εκδρομές στη Βόρεια Εύβοια, γιόγκα στη φύση και ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήρι αυτεπίγνωσης, η Αγορά του 3ου Evia Film Project, της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επικεντρώνεται στην ανάγκη μας για αποσυμπίεση και επικοινωνία.

Φέτος, η Αγορά αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες: Νους, Σώμα, Πνεύμα και Εξερεύνηση.

Έχοντας ως οδηγό τη βιωσιμότητα, η Αγορά εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, προσκαλώντας επαγγελματίες να ανακαλύψουν ή να επανασυνδεθούν με ελληνικά πρότζεκτ που έχουν παρουσιαστεί στις Αγορές των Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο παρελθόν.

Το Evia Film Project δίνει στους διαπιστευμένους της Αγοράς τον χώρο, αλλά και τον χρόνο, να συνδεθούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον και να απολαύσουν την «αργή δικτύωση», προσφέροντας μια επαγγελματική και ταυτόχρονα ανθρώπινη εμπειρία. Θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν στη χαλαρή ατμόσφαιρα της Βόρειας Εύβοιας, να παρακολουθήσουν ανοιχτές συζητήσεις και παρουσιάσεις πρότζεκτ, καθώς και ένα εργαστήρι που διοργανώνει η ολιστική θεραπεύτρια Έλενα Χρηστοπούλου με τίτλο «Βιωματικό εργαστήριο - Γαλήνη εν μέσω καταιγίδας: Μια εσωτερική πυξίδα σε δύσκολους καιρούς».

Τα πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν στη Βόρεια Εύβοια:

ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου, Παραγωγή: Μαρία Βαρνακκίδου και Κύρος Παπαβασιλείου, Εταιρεία Παραγωγής: Drytree Films, Συμπαραγωγοί: Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου - Graal (Κύπρος, Ελλάδα)

ΕΚΤΟΣ ΕΑΥΤΟΥ

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Τάσος Γκολέτσος, Παραγωγή: Τάσος Γκολέτσος, Βαγγέλης Παπουτσής, Κλοντιάνα Καμάτη, Εταιρεία Παραγωγής: Das Paradiso Films (Ελλάδα)

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία / Παραγωγή: Ελπίδα Νίκου, Ροντρίγο Χερνάντεζ, Εταιρεία Παραγωγής: SGv, Συμπαραγωγοί: Ρέα Αποστολίδη και Γιούρι Αβέρωφ - Anemon Productions, Κέλεν Κουίν - Hedgehog Films (Ελλάδα, Ισπανία)

ΜΙΝΙΟΝ

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία: Σοφία Γεωργοβασίλη, Παραγωγή: Αντιγόνη Ρότα, Εταιρεία Παραγωγής: Foss Productions (Ελλάδα, Ρουμανία, Γαλλία)

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΛΑΖΙΚΑ

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Νίκος Κωστόπουλος, Παραγωγή: Βίκη Ζιώγα, Εταιρεία Παραγωγής: PHENO (Ελλάδα, Γεωργία)

STATION ATHENS

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου, Παραγωγή: Δάφνη Καλαφάτη, Εταιρεία Παραγωγής: Savefrag Productions, Συμπαραγωγή: Polyplanity Productions (Ελλάδα)

THEY COME OUT OF MARGO

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος και Χριστίνα Σταυροπούλου, Εταιρεία Παραγωγής: Filmiki Productions (Ελλάδα)

YOUR DELICATE FRIEND

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: 'Αλκηστις Ευθυμίου, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη, Εταιρεία Παραγωγής: Marni Films (Ελλάδα)

Παράλληλα, κάθε βράδυ, μετά το τέλος των εκδηλώσεων του Evia Film Project, οι καλεσμένοι της Αγοράς θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης σε ένα happy hour δίπλα στη θάλασσα, με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών του κινηματογράφου (παραγωγών, sales agents, προγραμματιστών φεστιβάλ) από όλο τον κόσμο.

Επίσης, το Evia Film Project κάνει ακόμη ένα βήμα προς την οικοδόμηση μιας εύρυθμης και βιώσιμης κινηματογραφίας, προσφέροντας κατ' ιδίαν συναντήσεις με τη δημιουργική παραγωγό και ανεξάρτητη σύμβουλο Ίεβα Ούμπελε, η οποία εξειδικεύεται στις πράσινες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα οργανώσει ειδικό πάνελ με θέμα τις πράσινες παραγωγές και τίτλο «Για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη κινηματογράφηση με πιστοποίηση». Πρόκειται για μία δράση ενημέρωσης και κατάρτισης της Διεύθυνσης Προσέλκυσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σχετικά με τη βιώσιμη κινηματογράφηση, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση του Green Film ως ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης και αναφορά σε εφαρμοσμένες πρακτικές και στην ελληνική εμπειρία. Ομιλήτριες: Σταυρούλα Γερωνυμάκη (Διεύθυνση Προσέλκυσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), Λινέα Μερζαγκόρα (GREEN FILM, Trentino Film Commission), Δήμητρα Τέντα (Ειδικός Βιώσιμης Κινηματογράφησης).

CIRCLE Women Doc Accelerator 2024

Το 3ο Evia Film Project φιλοξενεί για δεύτερη φορά το «CIRCLE Women Doc Accelerator», ένα μοναδικό στο είδος του εργαστήριο ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες και θηλυκότητες που ασχολούνται με την κινηματογραφική σκηνοθεσία και παραγωγή.

Το CIRCLE αποτελεί μια μοναδική διεθνή εκπαιδευτική πρωτοβουλία και προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για τις γυναίκες δημιουργούς που εργάζονται τόσο στο ντοκιμαντέρ όσο και στη μυθοπλασία. Αποτελείται από το Women Doc Accelerator, μια εκπαιδευτική δράση που διαρκεί όλο τον χρόνο και είναι ανοιχτή σε έργα και επαγγελματίες σε όλα τα στάδια παραγωγής, και το Fiction Orbit, ένα εντατικό εργαστήριο αφιερωμένο σε καταξιωμένες σκηνοθέτριες με νέα project που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης σεναρίου. Αμφότερα τα προγράμματα υποστηρίζουν έργα με ισχυρή διεθνή απήχηση σε διάφορα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής, ενώ επίσης λειτουργούν ως έναυσμα για τη συνεργασία μεταξύ χωρών.

Κύρια αποστολή του είναι η ενδυνάμωση των γυναικών στον κινηματογραφικό τομέα και η ενίσχυση της προβολής των γυναικών δημιουργών και σκηνοθετών στην ευρύτερη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Δέκα συμμετέχουσες από όλο τον κόσμο θα παρευρεθούν στο Evia Film Project, θα συνεργαστούν με αναγνωρισμένους/-ες επαγγελματίες και θα λάβουν καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες σχετικά με την ανάπτυξη των έργων τους και την εξέλιξη της καριέρας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το CIRCLE Women Doc Accelerator διοργανώνει διαφορετικά masterclasses που απευθύνονται στις συμμετέχουσες και είναι κλειστά για το ευρύτερο κοινό, αλλά και την παρουσίαση ενός case study που είναι ανοιχτό για το κοινό του EFP3.

Η Χάιντι Φλάισερ (παραγωγός και σύμβουλος), η Μπρίτζιτ Ο' Σι (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντοκιμαντέρ DAE, σύμβουλος), η Τζοάνα Σολέτσκα (σχεδιάστρια στρατηγικής στο marketing ταινιών), η Ντέινα Μπουνέσκου (μοντέζ ταινιών και ήχου) θα είναι οι tutors.

Η σκηνοθέτις Λιν Αλούνα (Twice Colonized) θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια, καλεσμένη του CIRCLE Women Doc Accelerator για μία ανοιχτή συζήτηση για την ταινία της, η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο του 3ου Evia Film Project. To CIRCLE υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του EURIMAGES.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.