Χρυσές Σφαίρες 2025: Ο Ted Danson θα τιμηθεί με το «Βραβείο Carol Burnett»

Οι επερχόμενες Χρυσές Σφαίρες θα απονείμουν το κορυφαίο «Βραβείο Carol Burnett» στον Τεντ Ντάνσον, τον θρυλικό πρωταγωνιστή της σειράς «Cheers». Ο Ντάνσον, που έχει κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες στο παρελθόν, έγινε γνωστός από τον ρόλο του γοητευτικού μπάρμαν της Βοστώνης, Σαμ Μαλόουν, στη δημοφιλή κωμωδία του NBC. Επίσης έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων, στα «The Good Place», «Mr. Mayor», «Fargo», «CSI» και «Becker», ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Netflix «A Man on the Inside».

«Ο Τεντ Ντάνσον ψυχαγωγεί το κοινό εδώ και δεκαετίες με τις εμβληματικές ερμηνείες του, που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία της τηλεόρασης», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Έλεν Χόουν. «Είναι τιμή μας να του απονέμουμε το "Βραβείο Carol Burnett" για το 2025 για να γιορτάσουμε τη μεγάλη απήχηση που συνεχίζει να έχει στην τηλεόραση».

With a career spanning decades and countless iconic roles, @TedDanson will receive the Carol Burnett Award, recognizing his outstanding contributions to television 📺



Tune-in to the #GoldenGlobes hosted by @NikkiGlaser LIVE Sunday, January 5, 2025 on @CBS and @paramountplus! pic.twitter.com/iAsUpnwOVN — Golden Globes (@goldenglobes) December 2, 2024

Σύμφωνα με το AP, ο ηθοποιός είναι επίσης ένας επιτυχημένος συγγραφέας και περιβαλλοντικός ακτιβιστής. Έχει γράψει δύο βιβλία για την προστασία των ωκεανών και είναι συνιδρυτής του «American Oceans Campaign».

Σημειώνεται ότι το «Βραβείο Carol Burnett», το οποίο θεσπίστηκε το 2019, απονέμεται σε εκείνους που «έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην τηλεόραση, είτε μπροστά από την κάμερα είτε πίσω από αυτή». Οι προηγούμενοι βραβευθέντες ήταν οι Νόρμαν Λιρ, Ράιαν Μέρφι και Έλεν Ντι Τζένερις, ενώ η πρώτη αποδέκτης του βραβείου ήταν η ίδια η Κάρολ Μπερνέτ.

Η λαμπερή τελετή των Χρυσών Σφαιρών 2025 που θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου με την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ στον ρόλο της οικοδέσποινας. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμη από το Paramount+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.