Άννα Μανιάνι: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για τη θρυλική ηθοποιό

Μια ταινία αφιερωμένη στη θρυλική Ιταλίδα ηθοποιό Άννα Μανιάνι (Anna Magnani) βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης από την Indiana Production, με έδρα το Μιλάνο.

Στο τιμόνι της ταινίας με τον τίτλο «Anna» θα βρίσκεται ο Αλέσιο Κρεμονίνι (Alessio Cremonini) ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο με την ηθοποιό Ολίβια Μανιάνι (Olivia Magnani), εγγονή της αείμνηστης σταρ και κόρη του μοναχογιού της, Luca.

Με την προσωπική της πινελιά θα μεταφέρει την ιστορία της γιαγιάς της, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της.

Με το βλέμμα της να λάμπει από πάθος η Άννα Μανιάνι ήταν μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού κινηματογράφου. Γνωστή ως «La Lupa» (η λύκαινα), ένα παρατσούκλι που αντικατόπτριζε τη δυναμική της παρουσία και την αδάμαστη φύση της, κατέκτησε τις καρδιές των θαυμαστών της με τις ερμηνείες της σε ρόλους ισχυρών και ανεξάρτητων γυναικών. Έλαβε πολλά σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Το στιγματισμένο ρόδο».

Μεγαλώνοντας μόνη της τον γιο της καθώς χώρισε πριν από την γέννησή του το 1942 και ακολουθώντας μια αντισυμβατική πορεία, η Μανιάνι έγινε σύμβολο της γυναικείας απελευθέρωσης. Η δήλωσή της «καθώς μεγαλώνω, δεν θέλω να δείχνω νεότερη, θέλω να δείχνω πιο ευτυχισμένη» ήταν μια ακόμη απάντηση στα πρότυπα ομορφιάς της εποχής.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στην προσωπική και καλλιτεχνική πορεία της Μανιάνι κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου για τη ζωή της, όπου ο ρόλος της ως μητέρα συμπλέκεται με την ερμηνευτική της διαδρομή στο αριστούργημα του Παζολίνι «Mamma Roma», το 1962.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2025, ενώ το κάστινγκ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Σε ανακοίνωσή της, η Indiana Production ανέφερε ότι η ταινία θα είναι «ένα ταξίδι στο χρόνο εξερευνώντας τι σημαίνει να είσαι μια σύγχρονη ηθοποιός και καλλιτέχνις: μια αντι-ντίβα, αυτόνομη και αδιάλλακτη».

«Πάντα κοντά στο κοινό της. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που έσπασε το φράγμα του απροσπέλαστου, "πηδώντας" από την οθόνη για να μπει ανάμεσά μας», σημειώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

