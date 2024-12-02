Tim Burton: Στηρίζει τον Johnny Depp – Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε ξανά

Η μακροχρόνια συνεργασία του Τιμ Μπάρτον και του Τζόνι Ντεπ έχει χαρίσει στη μεγάλη οθόνη υπέροχες ταινίες όπως τις «Edward Scissorhands» το 1990, «Sleepy Hollow», το 1999 και «Sweeney Todd» το 2007.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, λεκτική κακοποίηση και πρόκληση συναισθηματικής βλάβης από την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, κάτι που επηρέασε την καριέρα του. Παρά τη νομική νίκη και την αποκατάσταση της φήμης του, η βιομηχανία του κινηματογράφου παρέμεινε επιφυλακτική, με τον Ντεπ να αποκλείεται από μεγάλα πρότζεκτ.

Tim Burton hopes to work with Johnny Depp again, denies chances of ‘Edward Scissorhands’ sequel

https://t.co/NqJrvGfXGq — Take One Filmy (@TakeOneFilmy) December 2, 2024

Ο Αμερικανός δημιουργός, από το κόκκινο χαλί του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, εξέφρασε δημόσια την αφοσίωσή του στον ηθοποιό. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξει ένατη συνεργασία απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει».

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι, ω, θα χρησιμοποιήσω τον τάδε ή τον δείνα ηθοποιό. Συνήθως πρέπει να βασίζεται στο έργο πάνω στο οποίο δουλεύω. Αυτό είναι το νόημα του κινηματογράφου. Είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη ιδεών από τους ανθρώπους γύρω σου». Σύμφωνα με το Deadline, η πιο πρόσφατη συνεργασία τους ήταν το 2012 με το γοτθικό έργο «Dark Shadows».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.