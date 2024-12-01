Λογαριασμός
Popeye the… slayer man: Ο παιδικός ήρωας έρχεται να στοιχειώσει τα όνειρά σας - Δείτε το trailer

Μια ομάδα φίλων μπαίνει κρυφά σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο κονσερβοποιίας σπανακιού για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο του «Sailor Man»

Popeye the slayer man: Ο παιδικός σας ήρωας έρχεται να στοιχειώσει τα όνειρά σας - Δείτε το trailer

Popeye the… slayer man. Ο παιδικός ήρωας «Ποπάι» έρχεται να στοιχειώσει τα όνειρά σας στη νέα αμερικανική ταινία τρόμου. 

Μια ομάδα φίλων μπαίνει κρυφά σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο κονσερβοποιίας σπανακιού για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο του «Sailor Man», που λέγεται ότι στοιχειώνει το εργοστάσιο. Η ομάδα των νεαρών θα διαπιστώσει ότι ο θρύλος του παραμορφωμένου ναυτικού δεν είναι απλώς θρύλος, αλλά η τρομακτική πραγματικότητα, ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορούν να γλιτώσουν… 

Σκηνοθέτης της ταινίας (ή μάλλον B movie), που καμία απολύτως σχέση δεν έχει με τον Ποπάι του αλησμόνητου Ρόμπιν Ουίλιαμς του 1980, είναι ο Ρόμπερτ Μάικλ Ράιαν.

