Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την πρώτη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί εγκεκριμένη γενετική AI εκδοχή μεγάλου ηθοποιού του Χόλιγουντ.

Ο λόγος για τον Val Kilmer, ο οποίος είχε επιλεγεί για το γουέστερν As Deep As the Grave πριν από τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2025. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή, δεν πρόλαβε να γυρίσει καμία σκηνή. Έτσι, η δημιουργική ομάδα συνεργάστηκε με τη βρετανική εταιρεία Sonantic, προκειμένου να δημιουργήσει μια AI φωνή βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις του.

Η οικογένειά του και η κόρη του, Mercedes Kilmer, συμμετείχαν επίσης στη δημιουργία του ψηφιακού ομοιώματος του ηθοποιού. Ο Kilmer, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον οισοφάγο, είχε ήδη αξιοποιήσει παρόμοια τεχνολογία για τη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία Top Gun: Maverick το 2022.

Στην ταινία As Deep As the Grave, ο Kilmer υποδύεται τον Father Fintan, έναν καθολικό ιερέα και πνευματικό καθοδηγητή με ιθαγενείς αμερικανικές αναφορές. Το τρέιλερ – που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο CinemaCon στο Λας Βέγκας – δείχνει ότι ο ρόλος του είναι εκτενής και εκτείνεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Coerte Voorhees επιβεβαίωσε ότι ο Kilmer εμφανίζεται για περίπου 1 ώρα στη διάρκεια της ταινίας. Στο υλικό του τρέιλερ, ο χαρακτήρας παρουσιάζεται τόσο ως νεαρός όσο και ως ηλικιωμένη, σχεδόν φασματική μορφή, ενώ σε μια σκηνή γονατίζει μπροστά σε ένα παιδί λέγοντας: «Μην φοβάσαι τους νεκρούς και μην φοβάσαι εμένα».

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Tom Felton, Abigail Breslin και Abigail Lawrie.

Σε δηλώσεις του στο Variety τον Μάρτιο, ο Voorhees ανέφερε ότι η ταινία και η θεματολογία της «σχεδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον Kilmer», αντλώντας έμπνευση από την ιθαγενή καταγωγή του και τη σχέση του με τον αμερικανικό Νότο. Μετά τον θάνατό του, όπως είπε, η οικογένειά του υπογράμμισε τη σημασία του πρότζεκτ, σημειώνοντας ότι «ο Val ήθελε πραγματικά να είναι μέρος αυτής της ταινίας».

Σε ανακοίνωσή της, η Mercedes Kilmer ανέφερε ότι ο πατέρας της «αντιμετώπιζε πάντα τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως εργαλείο διεύρυνσης των δυνατοτήτων της αφήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό το πνεύμα τιμάται μέσα από τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Η χρήση ψηφιακών «δίδυμων» ηθοποιών δεν είναι πρωτόγνωρη: ο Bruce Willis είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημιουργία ψηφιακής εκδοχής του μετά τη διάγνωση με μετωποκροταφική άνοια, ενώ οι Matthew McConaughey και Michael Caine έχουν αδειοδοτήσει τη χρήση της φωνής τους για εγκεκριμένες παραγωγές.

Παράλληλα, οι οικογένειες των Laurence Olivier, Judy Garland και James Dean έχουν παραχωρήσει δικαιώματα φωνής στην πλατφόρμα ElevenLabs, ενώ αρκετές διασημότητες χρησιμοποιούν AI εκδοχές τους για ψηφιακές αλληλεπιδράσεις με το κοινό.

Μεταξύ αυτών που φέρονται να έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με τη Meta είναι οι Paris Hilton και Kendall Jenner, ενώ οι χρήστες μπορούν, έναντι αμοιβής, να ζητούν συμβουλές από AI εκδοχή του Deepak Chopra για θέματα «από το σεξ έως την πνευματικότητα».

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις: ηθοποιοί όπως οι Morgan Freeman, Tom Hanks και Scarlett Johansson έχουν εκφράσει σκεπτικισμό απέναντι στη χρήση deepfake εκδοχών της εικόνας και της φωνής τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.