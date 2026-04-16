Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε χθες στο Λας Βέγκας για να παρουσιάσει το νέο του πρότζεκτ, την «Οδύσσεια», μια ιστορική ταινία βασισμένη στο ομηρικό έπος. Βέβαια, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να πείσει τους αιθουσάρχες να προγραμματίσουν τις ταινίες του, καθώς αποτελεί έναν από τους ελάχιστους σκηνοθέτες που μπορούν να φέρουν το κοινό στις αίθουσες μόνο με το όνομά τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αποθεώθηκε με όρθιο χειροκρότημα όταν ανέβηκε στη σκηνή του Colosseum. Ο ίδιος, γνωστός για τον πιο εσωστρεφή χαρακτήρα του, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη στιγμή με χιούμορ, λέγοντας ότι είναι απλώς ανακουφισμένος που δεν χρειάστηκε να ακολουθήσει τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παρουσίαση της Universal.

Περνώντας κατευθείαν στο θέμα, μίλησε για την απόφασή του να μεταφέρει το έπος στη σύγχρονη εποχή. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, και η ταινία ακολουθεί την περιπετειώδη επιστροφή του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

«Γιατί “Οδύσσεια”; Είναι μια ιστορία που συναρπάζει γενιές επί 3.000 χρόνια. Δεν είναι απλώς μια ιστορία — είναι η ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νόλαν παρουσίασε εκτενές υλικό από την ταινία, το οποίο ξεκινούσε με τον Οδυσσέα του Ντέιμον σε μια παραλία, εμφανώς ταλαιπωρημένο και αξύριστο, να εξομολογείται στην Καλυψώ (Σαρλίζ Θερόν) ότι δεν θυμάται τίποτα από τη ζωή του πριν την Τροία. «Είχα γυναίκα; Παιδιά; Ίσως έναν γιο; Αν είχα, πόσο χρονών θα ήταν τώρα;» αναρωτιέται.

Κεντρικό σημείο των σκηνών ήταν το τέχνασμα του Δούρειου Ίππου. Η γιγαντιαία ξύλινη κατασκευή ξεβράζεται στην ακτή και χιλιάδες άνδρες πασχίζουν να τη μεταφέρουν στην πόλη. Η ένταση κορυφώνεται όταν οι Τρώες ελέγχουν το άγαλμα καρφώνοντας τα ξίφη τους, φτάνοντας μέχρι να τραυματίσουν κρυμμένο στρατιώτη.

Στη συνέχεια, προβάλλονται σκηνές με τον Οδυσσέα να εμψυχώνει τους άνδρες του μέσα σε καταιγίδα, αλλά και να ηγείται νυχτερινής επίθεσης. Το υλικό ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση με τον Κύκλωπα Πολύφημο, ο οποίος εμφανίζεται να αρπάζει έναν άνδρα λίγο πριν η εικόνα «κοπεί» απότομα. Ο Κύκλωπας είναι μόνο ένα από τα μυθικά πλάσματα που συναντά ο ήρωας στην πορεία του προς την επιστροφή στη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Το καστ είναι εντυπωσιακό, με συμμετοχές των Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο και Χίμες Πατέλ. Ο Νόλαν αστειεύτηκε πως είναι τόσοι πολλοί που δεν θα χωρούσαν όλοι στη σκηνή της εκδήλωσης.

Αναφερόμενος στα γυρίσματα, τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς πραγματοποιήθηκαν σε τοποθεσίες όπως το Μαρόκο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισλανδία και η Σκωτία. «Ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης να γυριστεί — αλλά με την καλή έννοια», είπε, επαινώντας ιδιαίτερα τον Ματ Ντέιμον για την αντοχή και την αφοσίωσή του.

Η «Οδύσσεια» θα αποτελέσει την πρώτη ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, κάτι που ο Νόλαν χαρακτήρισε «διαχρονικό του όνειρο». Όπως σημείωσε, από τα νεανικά του χρόνια επιδίωκε να αφηγείται ιστορίες μεγάλης κλίμακας με αυτή την τεχνολογία, φιλοδοξία που πλέον γίνεται πραγματικότητα χάρη και στη συμβολή της ομάδας του.

Πηγή: skai.gr

