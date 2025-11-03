Τζέσι Άιζενμπεργκ: Δεν συμμετέχει στη συνέχεια του «The Social Network»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αναφέρθηκε στην απόφαση να επιλεγεί ο Τζέρεμι Στρονγκ ως Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη συνέχεια της ταινίας «The Social Network». Ο Άιζενμπεργκ υποδύθηκε τον ιδρυτή του Facebook στην ταινία του 2010, η οποία επικεντρώθηκε στη δημιουργία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Τώρα, ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο της πρώτης ταινίας, γράφει και σκηνοθετεί μια νέα συνέχεια, η οποία θα καλύπτει τις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2010.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Succession», Τζέρεμι Στρονγκ, έχει επιλεγεί για τον ρόλο του Ζούκερμπεργκ. Καλεσμένος στην εκπομπή Today, ο Άιζενμπεργκ ρωτήθηκε γιατί δεν συμμετέχει στην ταινία με τίτλο «The Social Reckoning».

«Ακούστε, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία, πραγματικά, ειλικρινά, αλλά όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, νιώθεις, κάποια στιγμή, ότι έχεις εξελιχθεί σε κάτι άλλο» είπε.

«Αλλά είναι μια πραγματικά υπέροχη ταινία. Είμαι φίλος με τον Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο και σκηνοθετεί αυτήν την ταινία, και όλοι οι λόγοι που δεν συμμετέχω είναι εντελώς άσχετοι με το πόσο εξαιρετική θα είναι» αποσαφήνισε.

Σύμφωνα με όσα έγουν γίνει γνωστά η ταινία ακολουθεί τη μηχανικό πληροφορικής του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν (Μάικι Μάντισον) και τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτς (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ), καθώς φέρνουν στο φως μυστικά για το Facebook.

Πηγή: skai.gr

