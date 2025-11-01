Μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών, στην οποία συμμετέχουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες Όσγκουντ Πέρκινς, Μάικ Φλάναγκαν και Σον Μπέικερ, καθώς και οι Καναδοί ηθοποιοί Ζακ Λιπόφσκι και Φιν Γούλφχαρντ, στηρίζει την προσπάθεια διάσωσης του ιστορικού κινηματογράφου Park Theatre στο Βανκούβερ.

Η νέα διαχειριστική ομάδα του Park Theatre θα τεθεί υπό τη διεύθυνση της Κορίν Λία, διευθύνουσας συμβούλου του Rio Theatre της πόλης, αντικαθιστώντας τον όμιλο Cineplex, που διαχειριζόταν τον κινηματογράφο στην οδό Κάμπι.

Σε δήλωσή της, η Κορίν Λία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την αναβίωση του ιστορικού art-deco Park Theatre, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή των επαγγελματιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας. «Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες που αναζωογονήσαμε το Rio, ανυπομονούμε για αυτήν την επέκταση και για να φέρουμε την ίδια διασκέδαση, ενέργεια και πάθος σε μια νέα τοποθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Cineplex είχε αναλάβει τη λειτουργία του Park Theatre με σύμβαση μίσθωσης από το 2013.

Σύμφωνα με το THR, η ομάδα του Rio Theatre, που εδρεύει επίσης στο Ανατολικό Βανκούβερ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη του Park Theatre για τη δημιουργία κοινοπραξίας τοπικών και διεθνών επενδυτών, οι οποίοι θα αναλάβουν πλέον τη διαχείριση του ιστορικού κινηματογράφου.

Το Park Theatre διαθέτει μακρά ιστορία, καθώς άνοιξε τις πύλες του το 1941 με διπλή προβολή των ταινιών Model Wife, με πρωταγωνιστές την Τζόαν Μπλόντελ και τον Ντικ Πάουελ, και The Flame of New Orleans, με πρωταγωνίστρια τη Μάρλεν Ντίτριχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.