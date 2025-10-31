Ο «απίστευτος» Τζέσι Άιζενμπεργκ: Θα δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο (video)

Την απόφασή του να δωρίσει το ένα του νεφρό σε έναν άγνωστο γνωστοποίησε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος βρέθηκε στην εκπομπή «Today» και εξήγησε ότι μέσω της αιμοδοσίας ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά και τη συνεισφορά.

«Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω. Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί. Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ», είπε ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τις ταινίες «Now You See Me».

«Αυτό είναι απίστευτο», του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ». Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».

«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη. Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.