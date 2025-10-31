«Scream 7»: Δείτε το trailer της ταινίας με τη Νεβ Κάμπελ - Ο Ghostface επιστρέφει...

Η Paramount και η Spyglass Media Group αποκάλυψαν το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Scream 7» του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

Ο δημιουργός του franchise, Κέβιν Γουίλιαμσον, επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream». Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Μπάσικ, του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα $166 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Στο καστ επιστρέφει και η Courteney Cox μαζί με τους David Arquette, Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding, ενώ συμμετέχουν και οι Matthew Lillard, Scott Foley, Anna Camp, Mark Consuelos, Ethan Embry, Asa Germann, McKenna Grace, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Michelle Randolph και Jimmy Tatro.

