Γούντι Άλεν: Βρήκε 1,5 εκατ. ευρώ για τη νέα του ταινία

Ο Γούντι Άλεν επιβεβαιώνει πως η δημιουργική του φλόγα δεν έχει σβήσει. Ο θρυλικός σκηνοθέτης, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι έχει «μία από τις καλύτερες ιδέες» της καριέρας του, αλλά του λείπει η χρηματοδότηση, βρήκε τη λύση.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ενέκρινε το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή του νέου του πρότζεκτ στην ισπανική πρωτεύουσα, υπό τον όρο, το όνομά της να περιλαμβάνεται στον τίτλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «El Pais», η ταινία φέρει τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026», ακρωνύμιο του «Woody Allen Summer Project».

Ο διάσημος δημιουργός είχε αρχικά προγραμματίσει να γυρίσει μια νέα ταινία στην Ιταλία το καλοκαίρι, αλλά η παραγωγή ακυρώθηκε λόγω χρηματοδότησης, όπως αναφέρει το World of Reel. Στη συνέχεια τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης La Vanguardia, Rac και Tapas ανέφεραν ότι ο Άλεν θα πραγματοποιούσε τα γυρίσματα στη Βαρκελώνη, όμως και αυτό το σχέδιο ναυάγησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη ταινία του, το «Coup de Chance» του 2023, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, ενώ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Αποτελεί το 50ό του φιλμ με πολλούς κριτικούς να το χαρακτηρίζουν ως το καλύτερο μετά το «Blue Jasmine» του 2013.

