Το Μαρόκο στήνει το δικό του Χόλιγουντ στην Ουαρζαζάτ με επένδυση 25 εκατ. δολαρίων

Η μαροκινή κυβέρνηση ξεκινά την κατασκευή ενός νέου σημαντικού κέντρου παραγωγής ταινιών με την ονομασία Διεθνής Πόλη Κινηματογράφου στην Ουαρζαζάτ, στα νότια του Μαρόκου γνωστή στους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ ως το τέλειο σκηνικό για επικές ταινίες όπως ο «Μονομάχος 2» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Το εμβληματικό έργο, με επικεφαλής το υπουργείο Νεολαίας, Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Μαρόκου, ξεκίνησε επίσημα στις 27 Ιουνίου σε μια έκταση 97 στρεμμάτων που βρίσκεται στην κύρια είσοδο της Ουαρζαζάτ, με άμεση πρόσβαση στην Εθνική Οδό 9 (RN9) της πόλης και στη Λεωφόρο Μοχάμεντ Ε'.

Morocco Set to Build International Cinema City Studios in Ouarzazate Where 'Gladiator 2' Was Shot https://t.co/EKaPO6UKRi — Variety (@Variety) July 3, 2026

Σχεδιασμένο ως μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση γυρισμάτων, το νέο μαροκινό συγκρότημα στούντιο ανάμεσα στην οροσειρά του Άτλαντα και τη Σαχάρα «θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταπαραγωγής, των γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της διανομής, των διοικητικών υπηρεσιών και των καταλυμάτων» σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Variety, αναφέρεται ότι η επένδυση της μαροκινής κυβέρνησης στην πόλη κινηματογράφου της Ουαρζαζάτ ανέρχεται σε 240 εκατομμύρια μαροκινά ντιρχάμ, (περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια).

Η πόλη κινηματογράφου της Ουαρζαζάτ θα διαθέτει εργαστήρια μετα-παραγωγής, αίθουσες μοντάζ και προβολών, καθώς και έναν χώρο αφιερωμένο σε τεχνολογίες εμβύθισης και Τεχνητής Νοημοσύνης που εφαρμόζονται στην κινηματογράφηση, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν επίσης έναν κόμβο εκπαίδευσης και θερμοκοιτίδα ταλέντων, καθώς και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που προορίζεται να φιλοξενήσει εθνικές και διεθνείς ομάδες παραγωγής. Ο κόμβος εκπαίδευσης θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των τοπικών συνεργείων σε τομείς όπως η μετα-παραγωγή και τα οπτικά εφέ, και για την προώθηση της καινοτομίας «εντός των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών της χώρας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το σχέδιο για την ίδρυση νέων στούντιο στο Μαρόκο αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας της κυβέρνησης να διατηρήσει την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας της χώρας. Το 2025, οι ξένες επενδύσεις σε παραγωγές που γυρίζονται στο Μαρόκο έφτασαν περίπου τα 130 εκατομμύρια δολάρια. Η χώρα προσφέρει επιστροφή δαπανών 30%, απαλλαγή από τον ΦΠΑ, έκπτωση έως και 80% στην ενοικίαση εξοπλισμού και σημαντικές εκπτώσεις σε ξενοδοχεία.

Πηγή: skai.gr

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