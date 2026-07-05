Ο UKMTO (Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου) ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έλαβαν αναφορά για ένα περιστατικό 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης. Ένα φορτηγό πλοίο ενεργοποίησε συναγερμό κινδύνου δηλώνοντας ότι δεχόταν επίθεση από άγνωστους ένοπλους δράστες.

Οι αρχές διεξήγαγαν έρευνα και τα πλοία έλαβαν οδηγίες να διέλθουν με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στον UKMTO.

Στην περιοχή εξαπολύουν συχνά επιθέσεις οι αντάρτες Χούθι, πληρεξούσιος του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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