Στο μεγάλο λαϊκό προσκύνημα για του εκλιπόντα ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάποιος είναι «παρών δια της απουσίας του».

Τη στιγμή που η Τεχεράνη υποδέχεται υψηλόβαθμες αποστολές από όλο τον κόσμο, από την Τουρκία μέχρι την Αρμενία και από τη Ρωσία μέχρι την Κίνα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απουσιάζει από την κηδεία του πατέρα του. Για τους λόγους που είναι απών, αλλά και γιατί πρέπει να πάψει να είναι «απών» από τη δημόσια σφαίρα, εξήγησε στο Al Jazeera ο Πολ Μάσγκρεϊβ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν του Κατάρ.

Ο αναλυτής δήλωσε πως είναι κατανοητό γιατί ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν παρευρίσκεται στην κηδεία του πατέρα του.

«Το Ιράν έχει εξετάσει την πιθανότητα το Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια δεύτερη επίθεση καρατόμησης (της ιρανικής εξουσίας) εδώ (στην κηδεία). Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει νεκρικές πομπές για να στοχεύσει πολιτικούς ηγέτες», διευκρίνισε.

... Και γιατί πρέπει να πάψει να είναι απών από το Ιράν

Αλλά, όπως διευκρίνισε ο Μάσγκρεϊβ, τελικά ο ηγέτης της χώρας θα πρέπει να εμφανιστεί δημόσια, προσθέτοντας ότι έχουν περάσει μήνες από τότε που ο Μοτζτάμπα εμφανίστηκε αυτοπροσώπως.

«Νομίζω ότι τελικά το Ιράν θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να δείξει ότι δεν πρόκειται για έναν κρυμμένο ανώτατο ηγέτη, αλλά για κάποιον που είναι πραγματικά υπεύθυνος. Παρά τις εύλογες ανησυχίες ασφαλείας που μπορεί να έχει η Τεχεράνη, τελικά θα πρέπει να το κάνουν αυτό», επισήμανε ο Μάσγκρεϊβ.

Η Τεχεράνη καλείται να λύσει έναν δύσκολο γρίφο: να οργανώσει μια δημόσια εμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που θα εκπέμπει ισχύ και απόλυτο έλεγχο, όπως άλλοτε ο πατέρας του, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το ρίσκο να γίνει στόχος. Μέχρι να συμβεί αυτό, η ηγεσία του Ιράν θα παραμένει μετέωρη στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, λειτουργώντας εμφανώς υπό το καθεστώς του απόλυτου φόβου για τα αντίποινα των αντιπάλων της, παρά τις απειλές που διατυπώνει.

Πηγή: skai.gr

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