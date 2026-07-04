Ένα πολύ σπάνιο αρχαίο ιατρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτο σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση πέτρας από την ουροδόχο κύστη ανακαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές στην αρχαία πόλη Ηράκλεια Σιντική, δήλωσε σήμερα στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA ο καθηγητής Αρχαιολογίας Δρ Λιουντμίλ Βαγκαλίνσκι.

Το όργανο βρέθηκε σε μία αίθουσα δίπλα στον Ναό του Ηρακλή μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το όργανο είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα όχι μόνο για τη Βουλγαρία, αλλά και παγκοσμίως. Από τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, μόνο μία άλλη παρόμοια ανακάλυψη είναι γνωστή στην Ιταλία.

"Πρόκειται για ένα σύνολο ιατρικών οργάνων που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί στην αρχαιότητα, την πρακτική τους για να κάνουν επεμβάσεις αφαίρεσης λίθων από την ουροδόχο κύστη. Ήταν μια πολύ λεπτή, επικίνδυνη, αλλά απαραίτητη εγχείρηση", δήλωσε ο καθηγητής Βαγκαλίνσκι, προσθέτοντας ότι το όργανο ήταν γνωστό ως λιθουλκός. Η ορειχάλκινη λαβή του διπλού γάντζου του ιατρικού οργάνου, διακοσμημένη με ανάγλυφους δακτυλίους, έχει διατηρηθεί.

Ο αρχαιολόγος σημείωσε ότι η ιατρική στην αρχαιότητα είχε στη διάθεσή της μια ποικιλία χειρουργικών εργαλείων - νυστέρια, βελόνες, κιουρέτες, κουτάλια και άλλα εξειδικευμένα εργαλεία, αλλά τέτοια ευρήματα είναι σπάνια. Το ιατρικό εργαλείο είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο από έναν άρτια εκπαιδευμένο γιατρό.

"Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης στην Ηράκλεια Σιντική κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν η πόλη ανθούσε οικονομικά", είπε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι πέτρες στην κύστη ορίζονταν από αρχαίους συγγραφείς όπως ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ως η πιο επώδυνη ασθένεια, και ο γιατρός Αμμώνιος της Αλεξάνδρειας (3ος αιώνας π.Χ.) θεωρείται ο δημιουργός της χειρουργικής μεθόδου για τη θεραπεία της και των εξειδικευμένων εργαλείων για αυτήν την επέμβαση.

"Γι' αυτό ονόμαζαν τον Αμμώνιο 'Λιθοτόμο'". Το μόνο γνωστό παρόμοιο με τον δικό μας λιθουλκό είναι ένα εργαλείο που βρέθηκε στην Ιταλία", δήλωσε ο καθηγητής Βαγκαλίνσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακάλυψη του οργάνου σε ένα δωμάτιο, δίπλα στον ναό του Ηρακλή δίνει βάση στην υπόθεση εργασίας ότι προσκυνητές που αναζητούσαν θεραπεία μέσω της λατρείας του μυθικού ήρωα μπορεί να νοσηλεύονταν εκεί. "Το γεγονός ότι το βρήκαμε σε ένα δωμάτιο δίπλα στον ναό του Ηρακλή υποδηλώνει ότι ίσως ασθενείς που αναζητούσαν τη βοήθεια του μυθικού ήρωα - του γιου του ίδιου του Δία - νοσηλεύονταν εκεί", δήλωσε ο αρχαιολόγος.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, η ανακάλυψη αυτή μαρτυρά το υψηλό επίπεδο ιατρικής πρακτικής στην Ηράκλεια Σιντική κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν το δωμάτιο και, αφού επεξεργαστούν όλα τα ευρήματα, θα είναι σε θέση να εξαγάγουν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία του. Βάσει της στρωματογραφίας, η χρονολόγηση του ευρήματος τοποθετείται στον 3ο αιώνα μ.Χ.

Οι αρχαιολογικές έρευνες των εγκαταστάσεων συνεχίζονται. Συνολικά 34 εργαζόμενοι και επτά αρχαιολόγοι συμμετέχουν σε αυτές. Στις περιοχές έξω από τον ναό και αμέσως δίπλα σε αυτόν, χρησιμοποιείται μηχανοκίνητος εξοπλισμός για την απομάκρυνση παχιών ιζημάτων ποταμού, μετά την οποία οι έρευνες συνεχίζονται χειροκίνητα για να διευκρινιστεί η αρχιτεκτονική γύρω από τον ναό του Ηρακλή.

Πηγή: skai.gr

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