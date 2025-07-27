Ο Τιμ Μπάρτον έκανε αποκαλύψεις για ένα επερχόμενο project με τη Lady Gaga, λέγοντας ότι συνεργάστηκαν πάνω σε «κάτι άλλο» όταν έκαναν γυρίσματα για τη σειρά το «Wednesday».

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Τζιφόνι, ο σκηνοθέτης απάντησε σε ερωτήσεις θαυμαστών στο κοινό μετά την προβολή της δεύτερης σεζόν της «Wednesday», ενόψι των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων της δεύτερης σεζόν που θα κυκλοφορήσουν στις 6 Αυγούστου.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν να συνεργάζεται με την ποπ σταρ στη σειρά, ο Τιμ Μπάρτον την επαίνεσε και αποκάλυψε ότι έχουν ένα ακόμη μυστηριώδες project στα σκαριά.

«Ειλικρινά, είναι μια καταπληκτική καλλιτέχνιδα και μόλις συνεργάστηκα λίγο μαζί της στη σειρά «Wednesday» είπε και υπονόησε ένα μελλοντικό project. «Και έχω κάνει κάτι άλλο μαζί της» ανέφερε.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ανακοινώθηκε ότι η Gaga είχε προστεθεί στο καστ της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Θαυμαστές της σειράς έκαναν αναπάρασταση τον viral χορό της Τζένα Ορτέγκα από τη σειρά που βασιζόταν στο τραγούδι της τραγουδίστριας «Bloody Mary» του 2011 - μια τάση που η ίδια η Lady Gaga ακολούθησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

