Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει με την πιο φιλόδοξη – και ασυνήθιστη – ταινία της καριέρας του: μια κινηματογραφική διασκευή της ομηρικής Οδύσσειας που ήδη δημιουργεί θόρυβο… αν και δεν έχει ολοκληρωθεί καν το γύρισμα.

Με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 17 Ιουλίου 2026, η «Odyssey» κατάφερε να πουλήσει χιλιάδες εισιτήρια για το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής της – ένα ολόκληρο έτος νωρίτερα. Το teaser προβλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στους κινηματογράφους, ενώ την ίδια ημέρα (17 Ιουλίου) κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τις προβολές σε Imax 70mm – το αγαπημένο format του Νόλαν. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με ορισμένα να μεταπωλούνται διαδικτυακά ακόμη και για πάνω από 200 δολάρια.

Με πρωταγωνιστές όπως ο Ματ Ντέιμον, η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, η Σαρλίζ Θερόν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Λουπίτα Νιόνγκο, η ταινία «παίζει» με τα δυνατά χαρτιά: ένα all-star καστ, μια διαχρονική ιστορία και μια κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ποιότητας που ο Νόλαν μετατρέπει –όπως πάντα– σε γεγονός.

«Οι νέοι λατρεύουν τη Ζεντάγια. Το μεγαλύτερο κοινό έχει τον Ντέιμον. Οι λάτρεις της μυθολογίας έχουν την Οδύσσεια. Υπάρχει κάτι για όλους», σχολιάζει η δημοσιογράφος Tatyana Arrington στο BBC.

Ένα στοίχημα για τις αίθουσες

Η στρατηγική του Νόλαν έρχεται σε μια περίοδο όπου το box office έχει πάρει την κατιούσα: το 2023, τα έσοδα στις ΗΠΑ και τον Καναδά ήταν μειωμένα κατά 23% σε σχέση με το 2019. Η στροφή προς τις streaming πλατφόρμες, αλλά και η συνήθεια του κοινού να περιμένει την οικιακή κυκλοφορία, αναγκάζουν τα στούντιο να καινοτομούν στο μάρκετινγκ.

«Τα στούντιο πρέπει να προσεγγίσουν ένα κοινό που έχει συνεχώς αποσπασμένη προσοχή. Χρειάζονται δημιουργικούς τρόπους για να το ενεργοποιήσουν», δηλώνει ο παραγωγός Sanjay Singh.

Η επιλογή του 70mm, όμως, δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Στις ΗΠΑ υπάρχουν μόλις 16 αίθουσες με κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ η τιμή των εισιτηρίων σε Imax ξεπερνά κατά πολύ τις συνήθεις τιμές. Επιπλέον, η τακτική αυτή ενδέχεται να ενισχύσει τη μαύρη αγορά εισιτηρίων. Όπως προειδοποιεί ο Singh, «αν η Imax δεν αξιοποιήσει τη ζήτηση για να επεκταθεί, η πρόωρη προπώληση απλώς θα οδηγήσει σε φούσκα μεταπώλησης».

Εντυπωσιακό, αλλά για λίγους;

Ακόμη και πιστοί φαν του Νόλαν εκφράζουν αμφιβολίες. Ο Τζακ Κάνινγχαμ, που έχει ταξιδέψει ώρες για να δει Tenet, Interstellar και Oppenheimer σε 70mm, λέει ότι δεν σκοπεύει να αγοράσει τώρα εισιτήριο για την Οδύσσεια:

«Το να αποφασίσω πού θα είμαι σε έναν χρόνο για να αγοράσω εισιτήριο… μου φαίνεται υπερβολικό. Είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο».

Παρ’ όλα αυτά, η καμπάνια έχει ήδη φέρει αποτέλεσμα. Αν και λίγοι σκηνοθέτες έχουν τη δύναμη του Νόλαν, η επιτυχία του ίσως επηρεάσει το μέλλον του σινεμά – ή έστω δείχνει πώς μια ταινία μπορεί ακόμα να δημιουργήσει προσμονή στην εποχή του «όλα τώρα».

«Δεν θα συμβεί με κάθε ταινία», λέει η Arrington. «Γιατί, πολύ απλά, δεν είναι όλες οι ταινίες καλές».

