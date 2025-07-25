Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Θα είναι πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του remake «The Thomas Crown Affair»

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα σκηνοθετήσει το remake της ταινίας «The Thomas Crown Affair» (Υπόθεση Τόμας Κράουν)και θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τζόρνταν θα υποδυθεί τον Τόμας Κράουν που ενσάρκωσε στην αρχική ταινία του 1968 ο Στιβ ΜακΚουίν και αργότερα επανέλαβε ο Πις Μπρόσναν στο remake του 1999.
Η ταινία αφορά έναν δισεκατομμυριούχο κλέφτη έργων τέχνης που διασκεδάζει πραγματοποιώντας φιλόδοξες ληστείες, μόνο και μόνο για να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι γάτας-ποντικιού με μία ερευνήτρια ασφαλιστικής.
EXCLUSIVE: "Andor" star Adria Arjona is set to join Michael B. Jordan in "The Thomas Crown Affair."— Variety (@Variety) July 21, 2025
The film, directed by Jordan, is currently in production in London and working toward a March 5, 2027 theatrical release date.https://t.co/rgseoxLopm pic.twitter.com/cMHNvBUZrX
Το Deadline ανέφερε στις 18 Ιουλίου ότι η Τέιλορ Ράσελ αποσύρθηκε από την ταινία λόγω δημιουργικών διαφορών. Αρχικά, η Ράσελ είχε επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζόρνταν στον ρόλο που είχε υποδυθεί προηγουμένως η Φέι Ντάναγουεϊ στην ταινία του 1968 και αργότερα η Ρενέ Ρούσο στην ταινία του 1999. Στις 21 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι ο ρόλος δόθηκε στην Άντρια Αρχόνα, σύμφωνα με το Deadline. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Κένεθ Μπράνα, Λίλι Γκλάντστοουν, Ντανάι Γκουρίρα.
Η παραγωγή ξεκίνησε ήδη νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το THR, «η δράση είναι τοποθετημένη στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα το θέμα της κλοπής έργων τέχνης». Η έκδοση του 1999 γυρίστηκε κυρίως στη Νέα Υόρκη, ενώ η ταινία του 1968 γυρίστηκε κυρίως στη Βοστώνη και τις γύρω περιοχές της Μασαχουσέτης και του Νιου Χάμσαϊρ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.