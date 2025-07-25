Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Θα είναι πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του remake «The Thomas Crown Affair»

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα σκηνοθετήσει το remake της ταινίας «The Thomas Crown Affair» (Υπόθεση Τόμας Κράουν)και θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Τζόρνταν θα υποδυθεί τον Τόμας Κράουν που ενσάρκωσε στην αρχική ταινία του 1968 ο Στιβ ΜακΚουίν και αργότερα επανέλαβε ο Πις Μπρόσναν στο remake του 1999.

Η ταινία αφορά έναν δισεκατομμυριούχο κλέφτη έργων τέχνης που διασκεδάζει πραγματοποιώντας φιλόδοξες ληστείες, μόνο και μόνο για να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι γάτας-ποντικιού με μία ερευνήτρια ασφαλιστικής.

EXCLUSIVE: "Andor" star Adria Arjona is set to join Michael B. Jordan in "The Thomas Crown Affair."



The film, directed by Jordan, is currently in production in London and working toward a March 5, 2027 theatrical release date.https://t.co/rgseoxLopm pic.twitter.com/cMHNvBUZrX — Variety (@Variety) July 21, 2025

Το Deadline ανέφερε στις 18 Ιουλίου ότι η Τέιλορ Ράσελ αποσύρθηκε από την ταινία λόγω δημιουργικών διαφορών. Αρχικά, η Ράσελ είχε επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζόρνταν στον ρόλο που είχε υποδυθεί προηγουμένως η Φέι Ντάναγουεϊ στην ταινία του 1968 και αργότερα η Ρενέ Ρούσο στην ταινία του 1999. Στις 21 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι ο ρόλος δόθηκε στην Άντρια Αρχόνα, σύμφωνα με το Deadline. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Κένεθ Μπράνα, Λίλι Γκλάντστοουν, Ντανάι Γκουρίρα.

Η παραγωγή ξεκίνησε ήδη νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το THR, «η δράση είναι τοποθετημένη στην Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα το θέμα της κλοπής έργων τέχνης». Η έκδοση του 1999 γυρίστηκε κυρίως στη Νέα Υόρκη, ενώ η ταινία του 1968 γυρίστηκε κυρίως στη Βοστώνη και τις γύρω περιοχές της Μασαχουσέτης και του Νιου Χάμσαϊρ.

Πηγή: skai.gr

