«The Catch»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα rom-com με την Έμα Στόουν

Η Universal Pictures θα μεταφέρει το κοινό στα γήπεδα του μπέιζμπολ την επόμενη άνοιξη, καθώς όρισε την ημερομηνία κυκλοφορίας της ρομαντικής κομεντί «The Catch» για τις 21 Μαΐου 2027. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν και ο Κρις Πάιν.

Το Deadline είχε αναφέρει πρόσφατα ότι ο δημοφιλής ηθοποιός βρισκόταν σε συζητήσεις για να πλαισιώσει την έξι φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό στην επερχόμενη ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντέιβ ΜακΚάρι που επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά το «Brigsby Bear» του 2017.

Παρόλο που οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, το φιλμ περιγράφεται ως μια ρομαντική κομεντί που εστιάζει στη δυναμική των δύο κεντρικών χαρακτήρων. Το αρχικό σενάριο υπέγραψαν οι Πάτρικ Κανγκ και Μάικλ Λέβιν, ενώ το πιο πρόσφατο προσχέδιο ανήκει στους Τζεν Στάτσκι και Τράβις Χέλγουιγκ.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Σον Λέβι και Νταν Λεβίν μέσω της 21 Laps, σε συνεργασία με τον Μάικλ Χ. Βέμπερ. Στην ομάδα θα συμμετέχουν επίσης η Στόουν, ο ΜακΚάρι και η Άλι Χέρτινγκ για λογαριασμό της Fruit Tree. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

