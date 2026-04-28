«Minions & Monsters»: Ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ του Ανεσί

Με την ταινία «Minions & Monsters», τελευταία προσθήκη στο franchise «Minions» από την Illumination πρόκειται να ανοίξει η αυλαία του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί στις 21 Ιουνίου.

Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Πιερ Κοφέν και παραγωγή της Illumination είναι η τρίτη ταινία με τις περιπέτειες των Minions, η άμεση συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022) και η έβδομη ταινία του franchise «Despicable Me», που ξεκίνησε το 2010 από τον ίδιο τον σκηνοθέτη μαζί με τον πρώην συνεργάτη του των Disney/Blue Sky, Κρις Ρενόντ.

Το νέο κεφάλαιο του franchise αφηγείται την «θορυβώδη, αστεία και εντελώς αληθινή ιστορία» αναφέρει η επίσημη σύνοψη, για το πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν αστέρες του κινηματογράφου, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια ενώθηκαν για να προσπαθήσουν να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που μόλις είχαν δημιουργήσει.

Μετά την αποκάλυψη του πρώτου τρέιλερ κατά τη διάρκεια του Super Bowl νωρίτερα φέτος, η Illumination πρόσφερε μια εκτενή εικνά της ταινίας «Minions & Monsters» στο Cinemacon 2026 και τώρα κατευθύνεται στο Ανεσί. Η ταινία κυκλοφορεί παγκοσμίως την 1η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

