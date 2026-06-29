«The Catch»: Έμα Στόουν και Κρις Πάιν πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Universal

Η Universal Pictures όρισε πρόσφατα, ότι η νέα ρομαντική κομεντί «The Catch» με τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ Έμα Στόουν και τον Κρις Πάιν θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, στις 21 Μαΐου 2027.

Σύμφωνα με το Deadline, στο πρωταγωνιστικό καστ προστέθηκαν οι Τιμ Ρόμπινς, Σίσι Σπέισεκ, Άσλεϊ Παντίγια και ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου και κωμικός Druski.

Ο Τιμ Ρόμπινς γνωστός για τις εμβληματικές ερμηνείες του στις ταινίες «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ», «Σκοτεινό Ποτάμι» και «The Player», επιστρέφει στο σινεμά μετά το «Dark Waters» του Τοντ Χέινς (Todd Haynes) το 2019. Παρά την αποχή του από τη μεγάλη οθόνη ο Οσκαρικός ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στις δύο πρώτες σεζόν της επιτυχημένης sci-fi σειράς του Apple TV+, «Silo».

Η Σίσι Σπέισεκ με τη σειρά της έχει πρωταγωνιστήσει στα φιλμ «Carrie», «Badlands», «In the Bedroom» και «Coal Miner's Daughter» το οποίο της χάρισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου ενώ πιο πρόσφατα ήταν στο «Die, My Love» στο πλευρό της Τζένιφερ Λόρενς.

Αν και οι λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές, το σενάριο του «The Catch» περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο του μπέιζμπολ. Σύμφωνα με το World of Reel, η Στόουν θα υποδυθεί μια φανατική οπαδό η οποία από ένα δικό της λάθος, γίνεται η αιτία να χάσει η ομάδα της έναν κρίσιμο αγώνα. Στη συνέχεια, έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τις τύψεις της για την ήττα όσο και με την ξαφνική, ανεπιθύμητη δημοσιότητα που της έφερε το ατυχές περιστατικό.

Το σενάριο φέρει τις υπογραφές των Τζεν Στάτσκι και Τράβις Χέλγουιγκ, οι οποίοι επιμελήθηκαν το πιο πρόσφατο προσχέδιο, βασιζόμενοι στο αρχικό κείμενο των Πάτρικ Κανγκ και Μάικλ Λέβιν. Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο Ντέιβ ΜακΚάρι, σύζυγος της Στόουν, στο δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του μετά το «Brigsby Bear» (2017) που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Sundance.

Το ζευγάρι θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας τους Fruit Tree, σε συνεργασία με την Άλι Χέρτινγκ. Το πρότζεκτ θα στηρίξουν επίσης στην παραγωγή οι Σον Λέβι και Νταν Λεβίν για λογαριασμό της 21 Laps, μαζί με τον Μάικλ Χ. Βέμπερ.

Πηγή: skai.gr

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