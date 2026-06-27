Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε πρόσφατα στους The New York Times ότι τα στούντιο του Χόλιγουντ θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερα ρίσκα με τα μπλοκμπάστερ τους, επειδή το κοινό αναζητά απεγνωσμένα «κάτι καινούργιο».

«Αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τις ταινίες και την ιστορία του κινηματογράφου, το μόνο πράγμα που βλέπεις απολύτως καθαρά είναι ότι πρέπει να παίρνεις ρίσκα για να πετύχεις. Το μεγαλύτερο ρίσκο από όλα είναι το να παίζεις εκ του ασφαλούς», δήλωσε ο Νόλαν. «Αυτό είναι που, σταθερά στις εμπορικές ταινίες, δεν λειτουργεί. Το κοινό αναζητά κάτι καινούργιο».

Στη συνέχεια, ο Νόλαν ξεκίνησε μια ιστορία σχετικά με το πώς παρουσίασε την ταινία που τον καθιέρωσε το 2000, το «Memento», στη σύζυγό του και παραγωγό Έμα Τόμας. Ο Νόλαν θυμήθηκε ότι εκείνη «αντέδρασε θετικά στο σενάριο», αλλά «ένιωσε ότι ενείχε μεγάλο ρίσκο» το να δομηθεί η ταινία με αντίστροφη σειρά. «Μπόρεσα να της πω: "Όχι, μπορώ να το κάνω αυτό". Υπάρχουν πολλοί δημιουργοί που μπορούν να το κάνουν με έναν πιο απλό, γραμμικό τρόπο. Το να έχεις πραγματικά κάτι καινούργιο να φέρεις στο τραπέζι μειώνει το ρίσκο, σου δίνει έναν τρόπο να ξεχωρίσεις».

Ο σκηνοθέτης του «Inception» εξήγησε ότι το «Memento» ήταν δύσκολο να πουληθεί στους διανομείς, αλλά τελικά βρήκε το κοινό του. Πρόσθεσε ότι και η επερχόμενη ταινία του, «Η Οδύσσεια», παίρνει επίσης πολλά ρίσκα και ότι ελπίζει πως θα τύχει και αυτή καλής υποδοχής.

«Μετά προσπαθήσαμε να το πουλήσουμε σε ανθρώπους που δεν το κατάλαβαν, οπότε είχε απόλυτο δίκιο», είπε ο Νόλαν. «Αλλά τελικά έφτασε σε ένα κοινό και το κοινό το εκτίμησε αυτό. Το ρίσκο είναι οι ενδιάμεσοι - οι χρηματοδότες, το στούντιο. Αν μπορείς να φτάσεις στο κοινό - θέλω να πω, δεν κάνω προβλέψεις για την ["Οδύσσεια"], αλλά στο παρελθόν έχουμε ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα επειδή δείξαμε πίστη στο κοινό».

Πηγή: skai.gr

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