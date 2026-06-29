«The Violinist»: Βραβείο-ορόσημο για τη Σιγκαπούρη στο Φεστιβάλ του Ανεσί

Το φιλμ «The Violinist» από τη Σιγκαπούρη κέρδισε το βραβείο Cristal Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί 2026.

Το δράμα εποχής των σκηνοθετών Έρβιν Χαν Han και Ραούλ Γκαρσία παρακολουθεί την ιστορία της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, από το 1929 έως σήμερα, καθώς ακολουθεί δύο παιδικούς φίλους και οι δύο χαρισματικοί βιολιστές, που ζουν χωρισμένοι από τον πόλεμο και την ιαπωνική κατοχή.

Η ταινία είναι η πρώτη μεγάλου μήκους από τη Σιγκαπούρη που συμμετείχε σε διαγωνιστικό τμήμα του Ανεσί. Η παραγωγή της έγινε από τη Robot Playground Media της Σιγκαπούρης, με την TV ON Producciones από την Ισπανία και την Altri Occhi από την Ιταλία.

«Ζούμε με αυτήν την ταινία σχεδόν δέκα χρόνια και στην πορεία υπήρξαν πολλές στιγμές που η ολοκλήρωσή της έμοιαζε με τη μεγαλύτερη πρόκληση» δήλωσε στο Variety ο Έρβιν Χαν συνιδρυτής της Robot Playground Media.

«Η απονομή του βραβείου Cristal είναι μια εξαιρετική τιμή, αλλά πάνω απ' όλα, είμαι ενθουσιασμένος για τις εκατοντάδες καλλιτέχνες, animators, μουσικούς και κινηματογραφιστές που έδωσαν τόσο πολύ από τον εαυτό τους σε αυτήν την ταινία. Αυτή η αναγνώριση ανήκει σε όλους τους» υπογράμμισε.

Οι χαρισματικοί βιολιστές Φέι και Κάι – των οποίων οι ζωές διακόπτονται από την ιαπωνική κατοχή της δεκαετίας του 1940 είναι το θέμα της ταινίας. Πλαισιωμένη από την έρευνα ενός Ισπανού δημοσιογράφου που επιδιώκει να αποκαλύψει την ιστορία πίσω από έναν ηλικιωμένο θρύλο του βιολιού, η αφήγηση κινείται μέσα στις δεκαετίες καθώς η Φέι ανεβαίνει και γίνεται μια διάσημη μουσικός, αν και το όργανο που παίζει και η μουσική που ερμηνεύει κουβαλούν ένα βάρος που δεν μπορεί να αφήσει κάτω. Στην ιστορία εμφανίζονται επίσης o Λιμ Μπο Σενγκ, o ηγέτης της αντίστασης και μέντορας του Κάι, και ο Τακέσι Ινούε, ένας Ιάπωνας αξιωματικός.

Η ταινία έλαβε επίσης το βραβείο SACEM Καλύτερου Πρωτότυπου Soundtrack σε Ταινία Μεγάλου Μήκους, αναγνωρίζοντας την πρωτότυπη μουσική επένδυση της.

Απονέμοντας το βραβείο Cristal, η κριτική επιτροπή του Ανεσί τόνισε ότι επέλεξε να τιμήσει «μια ταινία που αποκαλύπτει τις καταστροφικές επιπτώσεις του πολέμου, δημιουργώντας μια βαθιά συγκινητική εμπειρία που συνδυάζει τη συναισθηματική δύναμη της μουσικής, τις βαθιά συγκινημένες ερμηνείες και την σαρωτική ιστορική κλίμακα της ιστορίας της».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Χαν αναφέρθηκε στο παρατεταμένο χειροκρότημα που έλαβε η ταινία μετά την προβολή της. «Δεν παρακολούθησα τη διάρκεια του χειροκροτήματος. Κάποιοι λένε ότι ήταν οκτώ λεπτά, κάποιοι λένε έντεκα» έγραψε.

Πηγή: skai.gr

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