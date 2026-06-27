Η μεταφορά του αρχαιοελληνικού έπους του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον, τη Ζεντάγια και πολλούς άλλους, είναι η πιο αναμενόμενη ταινία του 2026 - αλλά και η πιο αμφιλεγόμενη.

Η τελευταία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, το βραβευμένο με Όσκαρ Oppenheimer, είχε ως θέμα την εφεύρεση της ατομικής βόμβας και την ηθική της εξόντωσης δεκάδων χιλιάδων αμάχων σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, θα πρέπει να πίστευε ότι η επόμενη ταινία του θα προκαλούσε πολύ λιγότερες αντιδράσεις.

Εξάλλου, η Οδύσσεια βασίζεται στο αρχαίο ποίημα του Ομήρου για πολεμιστές και βασιλιάδες, θεούς και τέρατα. Για ποιο πράγμα θα μπορούσε να γκρινιάξει κανείς; Για το ύψος του Κύκλωπα Πολύφημου; Για το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Δούρειου Ίππου; Ίσως όχι. Αλλά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι έχουν γκρινιάξει σχεδόν για οτιδήποτε άλλο.

Η Οδύσσεια, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, έχει γίνει η πιο αμφιλεγόμενη ταινία της χρονιάς - ένας αλεξικέραυνος για κάθε είδους πολιτικά και πολιτισμικά παράπονα. Τι είναι αυτό σε ένα επικό φαντασίας που προκαλεί τόση αναστάτωση; Το BBC εξηγεί τους λόγους.

Οι αντιδράσεις για το κάστινγκ

Μεγάλο μέρος της μουρμούρας αποτελείται από φόβους ότι η ταινία μπορεί να είναι υπερβολικά φιλελεύθερη. Δεν ενέκριναν όλοι όταν ο Νόλαν προσέλαβε έναν τρανς ηθοποιό, τον Έλιοτ Πέιτζ, και έναν ράπερ, τον Τράβις Σκοτ, για να υποδυθούν έναν άγνωστο μέχρι στιγμής ανδρικό χαρακτήρα και τον ποιητή Δημόδοκο, αντίστοιχα.

Ορισμένοι αντιτάχθηκαν επίσης στην επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης - την οποία ο Όμηρος περιγράφει ως «λευκώλενο» (με λευκά μπράτσα). Η μεταφορά του Ομήρου από τον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, η Τροία (2004), εμπνευσμένη από την Ιλιάδα, δεν είχε φανατικό κοινό πριν από έναν χρόνο, αλλά πρόσφατα προβάλλεται από ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ανώτερη από αυτή του Νόλαν, τουλάχιστον όσον αφορά το κάστινγκ του Μπραντ Πιτ ως Αχιλλέα και της Ντιάν Κρούγκερ ως Ελένης.

Ένας δεξιός μπλόγκερ, ο Ματ Γουόλς, δήλωσε ότι ο Νόλαν επέλεξε μια γυναίκα με καταγωγή από την Κένυα ως Ελένη επειδή φοβόταν μήπως τον αποκαλέσουν ρατσιστή. Ο Έλον Μασκ παρενέβη επίσης συμφωνώντας.

Not one person on the planet actually thinks that Lupita Nyong’o is “the most beautiful woman in the world.” But Christopher Nolan knows that he would be called racist if he gave “the most beautiful woman” role to a white woman. Nolan is technically talented but a coward. Too… pic.twitter.com/wwzF9RkrWI — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 12, 2026

Στη συνέχεια, άλλοι διαφώνησαν. Ο καθηγητής Ντάνιελ Μέντελσον, του οποίου η μετάφραση του ποιήματος του Ομήρου εκδόθηκε πέρυσι, δήλωσε στο Hay Festival του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο ότι διασκέδαζε με «όλους αυτούς τους τύπους που ξαφνικά ανησυχούν για την ελληνική λογοτεχνία». Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, ο Μέντελσον δήλωσε: «Το πιο αστείο είναι ότι η Ελένη έχει τον μικρότερο ρόλο στην Οδύσσεια... οπότε η συζήτηση είναι ιδιαίτερα ανόητη». Πρότεινε όμως ότι η επιλογή της Νιόνγκο ήταν «σύμφωνη με το μέλημα του μύθου της Τροίας, που είναι το πώς σκεφτόμαστε την ομορφιά... Νομίζω ότι η επιλογή [του Νόλαν] αυτής της πολύ όμορφης ηθοποιού, η οποία τυχαίνει να είναι από την Αφρική, μας τοποθετεί ακριβώς στο επίκεντρο μιας πολύ παλιάς συζήτησης».

Στο περιοδικό Elle, η Νιόνγκο έδωσε τη δική της λιτή απάντηση στις επιθέσεις. «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία», είπε. «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο». Ορισμένοι όμως επισήμαναν ότι αυτό δεν είναι απολύτως αληθές, εκφράζοντας τη λύπη τους για την έλλειψη Ελλήνων μεταξύ των ηθοποιών. Οι Έλληνες είχαν «αφεθεί έξω από το Χόλιγουντ, για άλλη μια φορά και χωρίς καμία εξήγηση, από τις θεμελιώδεις μυθολογίες και τα έπη μας», έγραψε ένας Ελληνοβρετανός δημοσιογράφος, ο Κρις Κοτωνού, στον Guardian. «Αν η ταινία σου έχει σκοπό να αντιπροσωπεύσει τον κόσμο, δεν θα ήταν προφανές να γεμίσεις μία θέση σε αυτό το μεγάλο, υπέροχα πολυπολιτισμικό τραπέζι με τους ανθρώπους που είναι πιο αυθεντικά συνδεδεμένοι με την πηγή;»

Δεν ήταν, λοιπόν, κάθε κριτική για την Οδύσσεια ρητά συντηρητική. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ τον Δεκέμβριο, ορισμένοι σχολίασαν καυστικά ότι η σκοτεινή πανοπλία που φορούσε ο Αγαμέμνονας (Μπένι Σάφντι) έμοιαζε με το κοστούμι του Μπάτμαν και ότι το πλοίο του Οδυσσέα έμοιαζε με «πλοίο των Βίκινγκς» – με το υπονοούμενο να είναι ότι οι ταινίες με γίγαντες και μάγισσες θα έπρεπε παρ' όλα αυτά να είναι όσο το δυνατόν πιο πιστές στην πραγματικότητα. «Αναρωτιέμαι αν έχουμε αποκτήσει την τάση να αντιμετωπίζουμε το μυθολογικό υλικό σαν να ήταν ιστορικό υλικό», λέει στο BBC η καθηγήτρια Σούζαν Ντίσι, συγγραφέας του βιβλίου The Greek Gods and Their Worlds. «Κι όμως, η Οδύσσεια επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, με σχεδόν κάθε εποχή να παράγει τον δικό της Όμηρο».

Το ζήτημα των προφορών

Μια άλλη αναστάτωση προκλήθηκε από ένα τρέιλερ στο οποίο οι ηθοποιοί -ακόμα και οι Βρετανοί- ακούγονταν να χρησιμοποιούν αμερικανική προφορά και σύγχρονους ιδιωματισμούς. Το βασικό παράδειγμα ήταν ο Τομ Χόλαντ να λέει «My dad is coming home» (Ο μπαμπάς μου έρχεται σπίτι) με τη φωνή του Spider-Man, αντί να απαγγέλλει τη λέξη «father» (πατέρας), όπως τη λένε συνήθως οι Βρετανοί.

«Ακούγεται σαν να προσπαθούν να κάνουν μια επική συζήτηση στο πεζοδρόμιο έξω από τα Starbucks», αστειεύτηκε ένας σχολιαστής. «Έμοιαζε τόσο παράταιρο», είπε ένας άλλος. «Ελπίζω ο διάλογος να μην είναι υπερβολικά σύγχρονος και να βγάζει τον θεατή εκτός εποχής». Αυτό δεν βγάζει απόλυτα νόημα. Δεδομένου ότι ο «τόπος» είναι η Ελλάδα και η «εποχή» είναι χιλιάδες χρόνια πριν, ο διάλογος και πάλι δεν θα ήταν πιστός στον Όμηρο, ακόμη και αν ήταν ελαφρώς πιο πομπώδης και παλιομοδίτικος. Το γεγονός είναι ότι οι Αρχαίοι Έλληνες, είτε πραγματικοί είτε μυθολογικοί, δεν μιλούσαν σαν Αμερικανοί ηθοποιοί του 21ου αιώνα ή Βρετανοί του 20ού αιώνα. Αλλά αποτελεί μια παλιά σύμβαση του Χόλιγουντ ότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι που κρατούν σπαθιά, όπως ακριβώς οι μάγοι, οι Σκανδιναβοί θεοί -ακόμα και κάποιοι αξιωματικοί των Ναζί- θα πρέπει να ακούγονται πομπώδεις και Εγγλέζοι.

«Οι βρετανικές προφορές στα ιστορικά έπη μπορεί να φαίνονται σωστές λόγω μιας μακράς κινηματογραφικής παράδοσης», λέει η Ντίσι, «όχι επειδή βρίσκονται πιο κοντά στην αρχαία ελληνική ομιλία». Για την ακρίβεια, προσθέτει η ίδια, ο επίσημος διάλογος δεν είναι καθόλου πιο κοντά στον Όμηρο απ' ό,τι ο ανεπίσημος διάλογος. «Ένας πιο καθημερινός διάλογος θα μπορούσε μάλιστα να είναι πιο κοντά στο πνεύμα της ομηρικής αφήγησης από την εξεζητημένη γλώσσα που μπορεί να συνδεθεί με την αρχαιότητα - ειδικά καθώς η Οδύσσεια ήταν προφορική παράσταση και λαϊκή ψυχαγωγία, όχι απλώς ένα κανονιστικό κείμενο».

Γιατί αυτή η ταινία έγινε στόχος

Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα; Μια απάντηση είναι ότι στους ανθρώπους αρέσει να διαμαρτύρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν μια ταινία δεν είναι ακριβώς όπως την ήθελαν, και η Οδύσσεια προσφέρει τον μεγαλύτερο φανταστικό στόχο. Οι ταινίες του Νόλαν αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα -εξαιρετικά ακριβές, με τεράστια δημοσιότητα και ατέρμονες συζητήσεις- οπότε όποιος γκρινιάζει γι' αυτές ξέρει ότι κάποιος θα τον ακούσει. Και αυτή η ταινία είναι διασκευασμένη από ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα που γράφτηκαν ποτέ, οπότε οποιοσδήποτε έχει έστω και την πιο ασαφή γνώση της ελληνικής μυθολογίας μπορεί να έχει άποψη γι' αυτήν.

Βέβαια, όταν η Έμιλι Γουίλσον εξέδωσε τη μετάφρασή της για την Οδύσσεια το 2017 -η οποία προφανώς επηρέασε σημαντικά το σενάριο του Νόλαν- δέχτηκε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως «μισογυνιστικό τρολάρισμα» για τη σύγχρονη διατύπωσή της, μεταξύ άλλων. «Το βρίσκω αρκετά ακατανόητο. Είναι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για το ποίημα, κι όμως, όταν πρόκειται για αυτόν τον διαδικτυακό διάλογο περί πολιτισμικού πολέμου (culture war), υποκρίνονται θυμό και προστατευτικότητα απέναντί του», δήλωσε στο Vulture αυτή την εβδομάδα. «Έχει να κάνει με μια ιδέα για μια απόλυτα σταθερή έννοια του μεγαλείου και του ανδρισμού... Οτιδήποτε αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία του τι είναι η αρχαία ιστορία απειλεί την ταυτότητά τους όσον αφορά το φύλο και τη φυλή τους».

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι ο Νόλαν είναι μια ασυνήθιστη φιγούρα στους πολιτισμικούς πολέμους, λέει ο Τομ Σον, συγγραφέας του εμβληματικού βιβλίου για τον σκηνοθέτη, The Nolan Variations. Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον Νόλαν από τους ομολόγους του, λέει ο Σον στο BBC, είναι ότι οι ιδεολογίες των ταινιών του δεν είναι πάντα απλές. «Είναι ένας σκηνοθέτης τύπου Ρόρσαχ (Rorschach). Φτιάχνει ταινίες στις οποίες η αριστερά μπορεί να βρει επιδοκιμασία εξίσου εύκολα με τη δεξιά, και συχνά την ίδια στιγμή».

Εικόνες και ρητορική από την τριλογία του για τον Μπάτμαν, για παράδειγμα, έχουν υιοθετηθεί από τη δεξιά, οπότε άνθρωποι αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης μπορεί να αισθάνονται προδομένοι που η Οδύσσεια φαίνεται να είναι πιο προοδευτική. «Πιστεύω ότι από όλα τα μπλοκμπάστερ που προκαλούν αντι-woke συναισθήματα –από το Star Wars μέχρι τη Μικρή Γοργόνα– η Οδύσσεια είναι το πιο επώδυνο για τους [συντηρητικούς], επειδή τουλάχιστον επιφανειακά οι ταινίες του Νόλαν δίνουν την αίσθηση ότι μπορεί να κλίνουν προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά», λέει ο Σον.

Ο Νόλαν κάνει επίσης ταινίες με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο. Είτε καταπιάνεται με τον Μπάτμαν, είτε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε με το διάστημα, ο Νόλαν δεν ακολουθεί τους κανόνες του είδους - και η προκλητικά ξεχωριστή προσέγγισή του μπορεί να φανεί ιερόσυλη όταν καταπιάνεται με ένα κείμενο τόσο σεβαστό όσο η Οδύσσεια του Ομήρου. Ωστόσο, τα πράγματα που προκάλεσαν παράπονα για τη νέα του ταινία είναι αυτά που θα έπρεπε να εξασφαλίσουν την επιτυχία της. Η Οδύσσεια είναι ήδη γνωστή για την κολοσσιαία κλίμακά της, την πολυπλοκότητά της, τη λογοτεχνική της προέλευση και την ασυμβίβαστη ατομικότητά της. Γι' αυτόν τον λόγο την επικρίνουν οι άνθρωποι, και γι' αυτόν τον λόγο θα πάνε και να τη δουν.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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