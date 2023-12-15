Την απάντηση στην «αιώνια ερώτηση», που πηγαίνουν οι φανταστικοί μας φίλοι όταν πια δεν είναι στο μυαλό μας ίσως τη δώσει η νέα ταινία της Paramount Pictures δια χειρός Τζον Κρασίνσκι, με τίτλο «IF». Σημειώνεται ότι ο τίτλος της πολλά υποσχόμενης ταινίας είναι συντομογραφία του «Imaginary Friends» (σ.σ. Φανταστικοί Φίλοι).

Σύμφωνα με το τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Ράιαν Ρέινολντς και η συμπρωταγωνίστρια του Κάιλι Φλέμινγκ ξεκινούν μια περιπέτεια καθώς ανακαλύπτουν πολλούς φανταστικούς φίλους στον αληθινό κόσμο. Το τρέιλερ ξεκινά με τον ίδιο να περνά με τις μύτες των ποδιών του από το παιδικό υπνοδωμάτιο και φτάνοντας στην ντουλάπα να αποκαλύπτεται ένα φανταστικό τριχωτό τέρας με τη φωνή του βραβεμένου Στιβ Καρέλ (Steve Carell).

Το καστ αστέρων συμπληρώνουν οι Έμιλι Μπλαντ, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Awkwafina, Φιόνα Σo, Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, Σαμ Ρόκγουελ και Ματ Ντέιμον.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «If», αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Μαΐου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.