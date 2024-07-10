«Shrek 5»: Η ταινία βρίσκεται στα σκαριά και θα τη δούμε το 2026

Με ένα σύντομο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η DreamWorks Animation ανακοίνωσε ότι το «Shrek 5» βρίσκεται στα σκαριά με τον Σρεκ και τους φίλους του να επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη.

Το αρχικό καστ του πολυαγαπημένου franchise κινουμένων σχεδίων, Μάικ Μάγιερς, Εντι Μέρφι και Κάμερον Ντίαζ έχει επιβεβαιώσει ότι θα δανείσει ξανά τη φωνή του σε μία νέα περιπέτεια του Σρεκ εκτός από τον Αντόνιο Μπαντέρας.

Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής υπογράφουν ο Μπραντ Άμπλσον και ο Γουόλτ Ντορν, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο στο «Shrek 2» και στο «Shrek the Third», ενώ είχε αναλάβει και την ιστορία στο «Shrek Forever After».

Στην παραγωγή επιστρέφει η Τζίνα Σάι και ενώνει τις δυνάμεις της με τον ιδρυτή της εταιρείας Illumination Κρις Μελεντάντρι.

Ο Μέρφι, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον Γάιδαρο (Donkey) σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Collider αποκάλυψε ότι έχει ήδη μπει στο στούντιο ενώ υπάρχει μία νέα παραγωγή για τον ήρωά του στα σκαριά.

«Ξεκινήσαμε να κάνουμε [το Shrek 5] πριν από μήνες. Το έκανα, ηχογράφησα την πρώτη πράξη και φέτος θα το τελειώσουμε» ανέφερε. «Ο Σρεκ έρχεται και ο Γάιδαρος θα έχει τη δική του ταινία. Θα κάνουμε μία ταινία Shrek και μία Donkey».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Shrek 5» αναμένεται στους κινηματογράφους την 1η Ιουλίου του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.