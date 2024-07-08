Brad Pitt: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας «F1» κι αφορά φυσικά τη Formula 1...

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το Grand Prix, του θρυλικού Σίλβερστοουν, η Formula 1 μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρώτο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας με το νέο τίτλο «F1» και με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» των Queen και με ένα γρήγορο μοντάζ στις πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Film υπόσχεται εντυπωσιακό θέαμα και άφθονη δράση.

Πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

This is F1.



Starring Brad Pitt. In cinemas Summer 2025. pic.twitter.com/QRLMX2q4qI — Apple Original Films (@AppleFilms) July 7, 2024

Σε σενάριο Έχρεν Κρούγκερ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Joshua Pearce, ένα νέο ταλέντο να ενταχθεί στην ομάδα APXGP.

Στο πλάι του ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις, ο Οσκαρικός Χαβιέ Μπαρδέμ και οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Μαξ Φερστάπεν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ενώ ο σταρ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Ο Πιτ εμφανίζεται στην αρχή του τρέιλερ και ζητάει να του φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που να είναι γρήγορο στις στροφές λόγω του ότι οι ανταγωνίστριες ομάδες έχουν αυτοκίνητα που υπερέχουν στις ευθείες. Υπογραμμίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια προκειμένου να κερδίσει.

Η ταινία γυρίζεται μέσα στον πραγματικό κόσμο της F1, με πολλά από τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των φετινών Grand Prix και να συμμετέχουν 10 ομάδες με τους οδηγούς τους. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προγραμματιστεί επίσης γυρίσματα και στους αγώνες της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και του 'Αμπου Ντάμπι μεταξύ άλλων.

Τη διανομή έχει αναλάβει η Warner Bros. Pictures, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2025 και στη Βόρεια Αμερική δύο ημέρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

