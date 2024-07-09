«Η Ρώμη πρέπει να πέσει»... Ήρθε η ώρα για πολλές μάχες στην αρένα, καθώς η Paramount Pictures παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ για το «Μονομάχο 2» του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott), με τους Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), Ντένζελ Γουάσινγκτον (Denzel Washington) και Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal).

Στην πολυαναμενόμενη επική συνέχεια ο Μεσκάλ υποδύεται τον Λεύκιο, το γιο της Λουκίλλας (Κόνι Νίλσεν) και ανιψιό του Κομμόδου, τον οποίο υποδύθηκε ο Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) στην αρχική ταινία.

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Σκάρπα (David Scarpa) βασισμένο σε μία ιστορία που δημιούργησε μαζί με τον Πίτερ Κρεγκ (Peter Craig) και διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Φρεντ Χέτσινγκερ (Fred Hechinger), Λάιορ Ραζ (Lior Raz), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Ντέρεκ Τζάκομπι (Derek Jacobi).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το σίκουελ ακολουθεί τον Λεύκιο «να ζει ειρηνικά με την οικογένειά του στη Νουμιδία. Όμως η εισβολή του στρατηγού Μάρκου Ακάκιου (Πασκάλ) στην πόλη αναγκάζει τον Λεύκιο να γίνει σκλάβος. Εμπνευσμένος από τον Μάξιμο του Ράσελ Κρόου (Russel Crowe), ο Λεύκιος αποφασίζει να γίνει μονομάχος και να αμφισβητήσει την εξουσία των αυτοκρατόρων Καρακάλα (Χέτσινγκερ) και Γέτα (Κουίν).

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 22 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

