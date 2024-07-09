H Miranda Priestly ετοιμάζεται να επιστρέψει στην οθόνη με τη συνέχεια του «The Devil Wears Prada!». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Disney εργάζεται για τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2006 με πρωταγωνίστριες τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

'The Devil Wears Prada' Sequel Reportedly in Development at Disney https://t.co/bDrXF86V7r July 9, 2024

Όπως αναφέρει το «Puck», η Μέριλ Στριπ και η Έμιλι Μπλαντ, έχουν ήδη υπογράψει. Επίσης υπογραμμίζει ότι η σεναριογράφος της αρχικής ταινίας, Αλίν Μπρος ΜακΚίνα αναμένεται να επανέλθει για να γράψει το νέο σενάριο, το οποίο φέρεται να ακολουθεί την Miranda Priestly κοντά στο τέλος της καριέρας της και αντιμέτωπη με την παρακμή των παραδοσιακών περιοδικών. Στην προσπάθεια να βρει λύση καταφεύγει στην παλιά της βοηθό Emily Charlton (Μπλαντ) η οποία είναι πλέον μια ισχυρή διευθύντρια σε έναν όμιλο πολυτελείας.

Σύμφωνα με το Deadline και ο αρχικός σκηνοθέτης, Ντέιβιντ Φράνκελ, βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει.

Σημειώνεται ότι η αρχική ταινία, η οποία ήταν βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger του 2003 σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία κερδίζοντας 326 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office ενώ η Μέριλ Στριπ ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για την μοναδική της ερμηνεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.