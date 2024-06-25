«Shrek 5»: Η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους το 2025

Η ταινία «Shrek 5» μπορεί να αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές οθόνες ήδη από το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Έντι Μέρφι.

Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία με πρωταγωνιστή το μοναχικό τέρας έκανε πρεμιέρα και τώρα ένα ακόμα επεισόδιο του πολυαγαπημένου franchise κινουμένων σχεδίων μπορεί να είναι έτοιμο πολύ νωρίτερα από ό,τι φαντάζονται οι θαυμαστές.

Σε συνέντευξη στο Collider ενόψει της κυκλοφορίας του «Beverly Hills Cop: Axel F» ο Έντι Μέρφι, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον Γάιδαρο (Donkey) στις ταινίες «Shrek»– όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι μια νέα ταινία είναι πράγματι στο στάδιο της παραγωγής, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και ξεχωριστό φιλμ για τον Γάιδαρο.

Eddie Murphy says he thinks ‘SHREK 5’ will release in 2025.



He has begun recording his lines for the film.



(Source: https://t.co/B3kTvwIdeo) pic.twitter.com/x8PpY6XDRc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 24, 2024

«Ξεκινήσαμε να κάνουμε το Shrek 4 ή 5 πριν από 5 μήνες. Το έκανα αυτό, ηχογράφησα την πρώτη πράξη και θα το κάνουμε φέτος, θα το τελειώσουμε» ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης και τραγουδιστής. «Ο Σρεκ έρχεται και ο Γάιδαρος θα έχει τη δική του ταινία. Θα κάνουμε λοιπόν μία ταινία Shrek και θα κάνουμε μία Donkey».

Ερωτηθείς αν ηχογραφούσε και για τις δύο ταινίες ταυτόχρονα, ο ηθοποιός εξήγησε: «Όχι, όχι ταυτόχρονα. Άρχισα να ηχογραφώ για την ταινία Shrek, νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει το 2025 και θα κάνουμε την ταινία Donkey στη συνέχεια».

Το 2023, το Variety ανέφερε ότι η Universal εξέταζε μια πέμπτη ταινία «Shrek» με το αρχικό καστ των Μέρφι, Μάικ Μάγιερς και Κάμερον Ντίαζ, εκτός από ένα spinoff για τον «Donkey».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.