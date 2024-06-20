Νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, με τον Ζαν Πολ Γκοτιέ ως καλλιτεχνικό διευθυντή θα κυκλοφορήσει το 2027. Το άτιτλο πρότζεκτ παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί μαζί με τα σκίτσα ορισμένων χαρακτήρων. Η Ισπανίδα ηθοποιός Ρόζι Ντε Πάλμα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μία από τις πρωταγωνίστριες.

Το γαλλοβελγικό στούντιο nWave Studios και η εταιρεία παραγωγής Octopolis συνεργάζονται με τον θρυλικό σχεδιαστή σε ταινία που υπόσχεται να είναι ένας μοναδικός συνδυασμός μόδας, τέχνης και αφήγησης.

Το έργο βασίζεται σε πρωτότυπη ιδέα της σεναριογράφου Εμιλί Φρες που πυροδοτήθηκε από τις δικές της εμπειρίες μεγαλώνοντας με γονείς και συγγενείς στη βιομηχανία της μόδας.

Jean-Paul Gaultier & NWave Unveil First Images For Animated Movie About A Fashionista Moth Featuring Rossy De Palma In Voice Cast – Annecy https://t.co/lhiS4gl0A4 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 13, 2024

Η ιστορία σε στιλ παραμυθιού περιστρέφεται γύρω μία νυχτοπεταλούδα της μόδας (σκόρο) που δραπετεύει από ένα επαρχιακό κατάστημα που διευθύνει ένα πρώην μοντέλο που ονομάζεται Κίκι και πηγαίνει στο Παρίσι με φιλοδοξίες να ακολουθήσει καριέρα στην υψηλή ραπτική.

«Είναι αρκετά απελπισμένη γιατί έχει μόνο βρώμικους σκόρους γύρω της που τρώνε παλιά πουλόβερ όλη μέρα» εξήγησε η συγγραφέας, σύμφωνα με το Deadline.

«Ονειρεύεται να ντύνεται μόνη της και περνά τη μέρα της ξεφυλλίζοντας παλιά τεύχη της Vogue. Μια μέρα ένας νεαρός στυλίστας περνάει από την πόρτα, και θα φύγει μαζί της και θα ζήσει απίστευτες περιπέτειες στο Παρίσι» συμπλήρωσε.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Μπενουά Φιλίπον θα σκηνοθετήσει την ταινία.

Ο σχεδιαστής είπε ότι η ιδέα του παρουσιάστηκε ξαφνικά. «Είμαι πολύ χαρούμενος, κολακευμένος… Ποτέ δεν περίμενα να μου προσφερθεί μια τέτοια εμπειρία, υποτίθεται ότι είμαι στη σύνταξη» είπε.

Ο Φιλίπον τόνισε οι χαρακτήρες και η ιστορία θα ασχοληθούν με θέματα διαφορετικότητας και περιθωριοποίησης που αγγίζουν στην καρδιά τον Ζαν Πολ Γκοτιέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

