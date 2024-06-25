«Nosferatu»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας και προκαλεί τρόμο…

Μια από τις αναμενόμενες ταινίες του 2024 είναι και το «Nosferatu» του Ρόμπερτ Έγκερς. Το τρέιλερ της ταινίας προβλήθηκε στις αμερικάνικες αίθουσες πριν την ταινία «Οι Μηχανόβιοι», αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε αρκετά για να το δούμε και εμείς.

«Ναι, είναι τρομακτική ταινία. Είναι μια ταινία τρόμου. Είναι μια γοτθική ταινία τρόμου», είπε ο Εγκερς. «Και νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει μια παλιά γοτθική ταινία που να είναι πραγματικά τρομακτική εδώ και καιρό. H πλειονότητα του κοινού θα συμφωνήσει μαζί μου».

Στην ταινία ο Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον Κόμη Ορλόκ, που είναι «νοσφεράτου» (ο Νταφό λέει πολύ ωραία την λέξη στο τέλος του teaser), δηλαδή απέθαντος βρυκόλακας, φίλοι για μια ζωή, η Ντεπ είναι το σκοτεινό «αντικείμενο του πόθου» και ο μακραίωνος έρωτάς του, ο Νίκολας Χουλτ είναι «ο σύζυγος», ενώ βασικοί ρόλοι πάνε στους Άαρον Τείλορ-Τζόνσον, Έμα Κόριν, Ράλφ Ίνεσον και Σάιμον ΜακΜπέρνι.

Τον ρόλο της Ντεπ -αρχικά- είχε η Άνια Τέιλορ-Τζόι, που τελικά βγήκε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ενώ στην παραγωγή ήταν αρχικά και ο Χάρι Στάιλς, ως Τόμας Χάτερ (Χουλτ).

Στην παραγωγή είναι ο Έγκερς, ο Κρις Κολούμπους και άλλοι, ενώ το σχέδιο σηματοδοτεί μια ακόμα συνεργασία του δημιουργού με τη Focus Features.

Πηγή: skai.gr

