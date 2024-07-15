Η βραβευμένη με Όσκαρ, Ρετζίνα Κινγκ, θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Όστιν Μπάτλερ και τη Ζόι Κράβιτζ στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Caught Stealing».

Η ταινία της Sony Pictures, θα είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τσάρλι Χιούστον, ο οποίος θα αναλάβει και τη διασκευή, όπως αναφέρει το Deadline.

Regina King has joined Austin Butler and Zoë Kravitz in Darren Aronofsky’s crime thriller ‘CAUGHT STEALING.’ pic.twitter.com/tOupSrJ7e3 — Film Updates (@FilmUpdates) July 12, 2024

Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Ντάρεν Αρονόφσκι, το «Caught Stealing», ακολουθεί τον Χανκ Τόμπσον (Μπάτλερ), έναν πρώην παίκτη του μπέιζμπολ και στον άγριο αγώνα επιβίωσής του, στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του '90.

Σημειώνεται ότι η Κινγκ απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου και πολλές άλλες διακρίσεις για την ερμηνεία της, στην ταινία του Μπάρι Τζένκινς, «If Beale Street Could Talk», το 2019. Επίσης, έχει κερδίσει τέσσερα Emmy για τις σειρές «Watchmen» το 2009, «American Crime» το 2015 και Seven Seconds το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.