Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Regina King: Θα τη δούμε στο θρίλερ «Caught Stealing» με τον Austin Butler

Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Ντάρεν Αρονόφσκι

H Regina King

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Ρετζίνα Κινγκ, θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Όστιν Μπάτλερ και τη Ζόι Κράβιτζ στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Caught Stealing».

Η ταινία της Sony Pictures, θα είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τσάρλι Χιούστον, ο οποίος θα αναλάβει και τη διασκευή, όπως αναφέρει το Deadline.

Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Ντάρεν Αρονόφσκι, το «Caught Stealing», ακολουθεί τον Χανκ Τόμπσον (Μπάτλερ), έναν πρώην παίκτη του μπέιζμπολ και στον άγριο αγώνα επιβίωσής του, στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του '90.

Σημειώνεται ότι η Κινγκ απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου και πολλές άλλες διακρίσεις για την ερμηνεία της, στην ταινία του Μπάρι Τζένκινς, «If Beale Street Could Talk», το 2019. Επίσης, έχει κερδίσει τέσσερα Emmy για τις σειρές «Watchmen» το 2009, «American Crime» το 2015 και Seven Seconds το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Regina King
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark