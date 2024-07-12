Ο σταρ του Top Gun: Maverick, Ντάνι Ραμίρεζ, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Χοακίν Φίνιξ στην άτιτλη αστυνομική ταινία του Τοντ Χέινς. Πρόκειται για μία ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών τη δεκαετία του ΄30, σε σενάριο του Χέινς με τον Τζόναθαν Ρέιμοντ.

Το φιλμ περιγράφεται ως ένα «λυρικό, ερωτικά φορτισμένο ρομάντζο», σύμφωνα με την γαλλική εταιρία παραγωγής και διανομής MK2 Films. Την παραγωγή ανέλαβαν η Κριστίν Βαχόν και η Πάμελα Κόφλερ.

Παράλληλα ο Αμερικανός ηθοποιός μεξικανικής καταγωγής παίρνει την σκυτάλη του Falcon στην επερχόμενη ταινία του Captain America η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 ενώ θα συμμετέχει και στην δεύτερη σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us», σύμφωνα με το Deadline.

