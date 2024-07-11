«Inside Out 2»: Έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία της Pixar

Είναι σίγουρο ότι όλα τα συναισθήματα στο κέντρο ελέγχου του «Inside Out 2» είναι ευτυχισμένα! Σχεδόν ένα μήνα από την κυκλοφορία της, η πολυαναμενόμενη συνέχεια της βραβευμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Inside Out» ξεπέρασε σε έσοδα το «Incredibles 2» και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της Pixar.

Σύμφωνα με το Variety, το «Inside Out 2» έχει πλέον εισπράξει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ εισπράξεων του «Incredibles 2», το οποίο είχε φτάσει τα 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό την καθιστά επίσης την τέταρτη πιο κερδοφόρα ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών μετά το «Frozen» με 1,29 δισ. δολάρια, το «The Super Mario Bros. Movie» με 1,36 δισ. δολ. και το «Frozen II» με 1,45 δισ. δολάρια.

Το «Inside Out 2» ακολουθεί τη 13χρονη Ράιλι όπου η μετάβασή της από την παιδική ηλικία στην εφηβεία προκαλεί σοβαρές αναταραχές στο Κέντρο Ελέγχου του εγκεφάλου της.

Τα συναισθήματά της, Χαρά (Έιμι Πόλερ), Φόβος (Τόνι Χέιλ), Aηδία (Λίζα Λαπίρα), Θυμός (Λιούις Μπλακ) και Λύπη (Φίλις Σμιθ), ξυπνούν μέσα στη νύχτα καθώς ένα συνεργείο κατεδάφισης διαλύει το κέντρο ελέγχου και εγκαθιστά μια νέα, πορτοκαλί κονσόλα που αποτελείται από νέα συναισθήματα, το 'Αγχος (Μάγια Χοκ, τη Ζήλια ('Αϊο Εντεμπίρι), την Ανία (Αντέλ Εξαρχόπουλος) και τη Νοσταλγία (Paul Walter Hauser).

Επίσης, το σίκουελ της Disney και της Pixar όχι μόνο κατάφερε να ξεπεράσει σε χρόνο ρεκόρ τις εισπράξεις της πρώτης ταινίας που κυκλοφόρησε το 2015, (859 εκατ. δολ. παγκοσμίως) αλλά έγινε η πρώτη ταινία του 2024 μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία της που έφτασε στο ορόσημο του 1 δισ. στο παγκόσμιο box office.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

