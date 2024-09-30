Bad Bunny-Action Bronson: Θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι

Οι Bad Bunny και Action Bronson πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι με τίτλο «Caught Stealing».

Ο σκηνοθέτης των κινηματογραφικών έργων «The Black Swan», «Requiem For A Dream» και «The Whale» άρχισε πρόσφατα τα γυρίσματα της νέας ταινίας στο Ιστ Βίλατζ στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη και οι δύο μουσικοί πρόκειται να έχοηυν σημαντικούς ρόλους.

Η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του Χανκ Τόμσον, ενός κουρασμένου πρώην σταρ του μπέιζμπολ που βυθίζεται σε έναν αγώνα επιβίωσης στον εγκληματικό υπόκοσμο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1990. Το φιλμ βασίζεται στη σειρά βιβλίων του Τσάρλι Χιούστον.

Action Bronson Joins Austin Butler, Zoë Kravitz in Darren Aronofsky's 'Caught Stealing' (EXCLUSIVE) https://t.co/eETYokJTCw — Variety (@Variety) September 26, 2024

Για τον Πορτοριακανό ράπερ και τραγουδιστή Bad Bunny, θα είναι το πιο πρόσφατο κεφάλαιο της πορείας του στην υποκριτική, μετά από την ανακοίνωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι πρόκειται επίσης να συμμετάσχει στο καστ της ταινίας «Happy Gilmore 2» του Netflix με τον Άνταμ Σάντλερ. Ο πιο γνωστός ρόλος του μέχρι σήμερα είναι ο χαρακτήρας The Wolf στην κωμωδία δράσης «Bullet Train» του 2022.

Ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Action Bronson, εν τω μεταξύ, είχε μικρούς ρόλους στην ταινία «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε το 2019 και στην κωμωδία του 2020 «The King Of Staten Island». Στην ταινία «Caught Stealing» πρωταγωνιστούν επίσης οι Όστιν Μπάτλερ, Ζόι Κράβιτζ και Ρετζίνα Κινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

