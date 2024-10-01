Η κλασική ταινία τρόμου «Nosferatu» αποκτά μια ολοκαίνουργια εκδοχή τα φετινά Χριστούγεννα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες και σεναρίου του Ρόμπερτ Έγκερς. Στον ομώνυμο ρόλο ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ για τον οποίο η Focus Features κρατά μυστική την εικόνα του ακόμη και στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας πρόκειται για «ένα γοτθικό παραμύθι εμμονής μεταξύ μιας στοιχειωμένης νεαρής γυναίκας και του τρομακτικού βαμπίρ που είναι ερωτευμένος μαζί της, προκαλώντας ανείπωτη φρίκη στο πέρασμά του».

Συμπρωταγωνιστούν η Λίλι-Ρόουζ Μέλοντι Ντεπ στον ρόλο της νεαρής γυναίκας και ο Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος υποδύεται τον καθηγητή Albin Eberhart Von Franz. Μαζί τους οι Νίκολας Χουλτ, Έμμα Κόριν, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Σάιμον ΜακΜπάρνεϊ και Ραλφ Άινεσον.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης έχει αναλάβει και τον ρόλο του παραγωγού μαζί με τους Κρις και Έλενορ Κολόμπους, Τζεφ Ρομπίνοφ και Τζον Γκράχαμ. Ο Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρνάου σκηνοθέτησε την αρχική ταινία του 1922, ενώ ο Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ δημιούργησε ένα αξιοσημείωτο ριμέικ το 1979.

Το υποβλητικό αριστούργημα του Μουρνάου, ακολουθούσε τον κόμη Orlok, έναν βρικόλακα ο οποίος θέλοντας να αγοράσει ένα σπίτι στη Γερμανία ερωτεύεται εμμονικά τη σύζυγο του μεσίτη. Η ταινία ήταν μια ανεπίσημη προσαρμογή του «Dracula» του Μπραμ Στόκερ, που σχεδόν οδήγησε στην καταστροφή όλων των αντιτύπων της ταινίας όπως αναφέρει το Bloody Disgusting.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

