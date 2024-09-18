«Peaky Blinders»: Το καστ της ταινίας είναι από… άλλο πλανήτη!

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Στίβεν Νάιτ, χαρακτήρισε το καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Peaky Blinders» στο Netflix, «συγκλονιστικό».

Σημειώνεται ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Τόμι Σέλμπι στους έξι κύκλους της δημοφιλούς βρετανικής σειράς που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022, θα επαναλάβει τον ρόλο του στην επερχόμενη spin-off ταινία.

Steven Knight Says 'Peaky Blinders' Movie Cast Is "Mindblowing" As He Teases More Fresh Faces https://t.co/oO7b8609D1 — Deadline (@DEADLINE) September 17, 2024

«Έχουμε ανακοινώσει τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον και τον Μπάρι Κίογκαν, θα κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις», δήλωσε ο Νάιτ, σε δημοσιογράφο του BBC στο συνέδριο της Royal Television Society στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αρχικά ήθελε το «Peaky Blinders» να κυκλοφορήσει στις σελίδες ενός βιβλίου.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA — Netflix (@netflix) June 4, 2024

«Τοποθετείται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι πραγματικά καλό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, το Netflix έδωσε το πράσινο φως για την ταινία τον Ιούνιο. Την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, ενώ την παραγωγή θα μοιραστούν ο Στίβεν Νάιτ, ο Κίλιαν Μέρφι και οι Καρύν Μάνταμπαχ και Γκάι Χέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

