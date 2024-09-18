Λογαριασμός
«Peaky Blinders»: Το καστ της ταινίας είναι από… άλλο πλανήτη!

Η ταινία θα γυριστεί σε συνεργασία με το BBC Film και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα

«Peaky Blinders»

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Στίβεν Νάιτ, χαρακτήρισε το καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Peaky Blinders» στο Netflix, «συγκλονιστικό».

Σημειώνεται ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Τόμι Σέλμπι στους έξι κύκλους της δημοφιλούς βρετανικής σειράς που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022, θα επαναλάβει τον ρόλο του στην επερχόμενη spin-off ταινία.

«Έχουμε ανακοινώσει τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον και τον Μπάρι Κίογκαν, θα κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις», δήλωσε ο Νάιτ, σε δημοσιογράφο του BBC στο συνέδριο της Royal Television Society στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αρχικά ήθελε το «Peaky Blinders» να κυκλοφορήσει στις σελίδες ενός βιβλίου.

«Τοποθετείται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι πραγματικά καλό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, το Netflix έδωσε το πράσινο φως για την ταινία τον Ιούνιο. Την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, ενώ την παραγωγή θα μοιραστούν ο Στίβεν Νάιτ, ο Κίλιαν Μέρφι και οι Καρύν Μάνταμπαχ και Γκάι Χέλι. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

