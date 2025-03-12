Μεθώνη: Οι «τριήρεις» των Ελλήνων έξω από την «Τροία» - Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι στη Μεσσηνία τα γυρίσματα της νέας υπερπαραγωγής «Οδύσσεια» του οσκαρικού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.



Μια ομάδα πάνω από 100 συντελεστών, μαζί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον, έφτασε στη χώρα μας για τις ανάγκες της ταινίας.



Η ιστορία του Οδυσσέα ξετυλίγεται στη μαγευτική Βοϊδοκοιλιά, στη σπηλιά του Νέστορα, στην Ακροκόρινθο και το εμβληματικό κάστρο της Μεθώνης.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε για τον ΣΚΑΪ ο ανταποκριτής Χρήστος Στρατουλάκος φαίνεται να εμφανίζονται πλοιάρια που θυμίζουν «τριήρεις» των Ελλήνων στην «Τροία» οι οποίες με τη βοήθεια των ψηφιακών εφέ αναμένεται να ενισχυθούν κατά πολύ σε αριθμούς.



Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της πανάκριβης (250 εκατ. δολάρια) παραγωγής ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης δεν αρκείται μόνο σε ψηφιακά εφέ, αλλά χρησιμοποιεί μικρότερα ομοιώματα σκαφών που παραπέμπουν σε τριήρεις, αν και στην πραγματικότητα τα σκάφη αυτά είναι κατά πολύ μεταγενέστερα από την εποχή που εκτιμάται ότι εκτυλίσσεται ο Τρωϊκός πόλεμος, όπως άλλωστε και η περικεφαλαία του Ματ Ντέιμον.

Χρήστος Στρατουλάκος/ ΣΚΑΪ

