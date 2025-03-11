Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, καλωσορίζει την ομάδα παραγωγής της ταινίας «Οδύσσεια» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, της οποίας τα γυρίσματα άρχισαν χθες και αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

«Όπως έχει αναφερθεί σε αντίστοιχες παραγωγές, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επίσκεψη στα μέρη όπου έχουν γυριστεί ταινίες, ανοίγει, μέσω της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μια σημαντική ευκαιρία στην προώθηση προορισμών με σημαντικά οφέλη για την Πύλο και τη Μεσσηνία. Πρόκειται για μια νέα μορφή τουρισμού την οποία χαιρετίζουμε, αφού σύμφωνα με μελέτη της TCI Research, 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες επιλέγουν τον προορισμό τους με βάση ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, με τον αριθμό των ταξιδιωτών που επισκέπτονται ένα προορισμό, αφού παρακολούθησαν μια ταινία, να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο επιχειρηματικός κόσμος ποντάρει πολλά στην παραγωγή αυτή, καθώς αναμένει ότι η ταινία θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη, προσελκύοντας τουρισμό και επενδύσεις. Η ταινία αναμένεται να ενισχύσει την τοπική και εθνική οικονομία με την προβολή των τοπίων της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο και την κινητοποίηση εκατοντάδων τοπικών επαγγελματιών και επιχειρήσεων που ήταν εκτός λειτουργίας την χειμερινή περίοδο και ξαφνικά απέκτησαν απρόσμενα οικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να ελαφρύνουν τα δυσβάσταχτα λειτουργικά κόστη», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Η άρτια παραγωγή θα ταξιδέψει την Πύλο και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου σε όλο τον κόσμο, χάρη στο εντυπωσιακό καστ με τους ηθοποιούς του Χόλυγουντ Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ που υποδύεται την Πηνελόπη, τον Τόμ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου, τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, τη Λουπίτα Νιόνγκο ως Καλυψώ, τη Ζεντάγια ως Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Ποσειδώνα.

Συμπαραγωγός στην ταινία είναι ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, γιος του θρυλικού καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ένας άνθρωπος της Τέχνης με διεθνείς περγαμηνές, στον οποίο απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την προβολή που θα δώσει στην περιοχή της Πύλου και της Μεσσηνίας, αναδεικνύοντας τις σημαντικές ιστορικές της καταβολές. Είναι ο ίδιος που συνέβαλε ως παραγωγός και στην ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ «Πριν τα μεσάνυχτα», που επίσης γυρίστηκε παλιότερα στη Μεσσηνία, όπως και σε πολλές άλλες που ξεχώρισαν στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

«Η κινηματογραφική προβολή παίζει σημαντικό ρόλο στον ελληνικό τουρισμό με την ανάδειξη περιοχών, όπως συνέβη με ανάλογες ταινίες όπως ήταν τα Κανόνια του Ναβαρόνε που έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη Ρόδο, Το παιδί και το Δελφίνι που προέβαλε την Ύδρα και με την ταινία «Mamma Mia!», που γυρίστηκε το 2007 στη Σκόπελο, η οποία αύξησε την τουριστική κίνηση στις Σποράδες κατά 19% και τόσες άλλες παραγωγές που συνέβαλαν στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι τον ίδιο θετικό αντίκτυπο θα έχει και η νέα παραγωγή για την Πύλο, αφού ήδη από τον περασμένο μήνα δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη εικόνα του Ματ Ντέιμον που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ταινίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, Δημήτρης Καραλής, και προσθέτει:



«Είναι ευκαιρία οι αρμόδιοι παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ανάλογες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναδείξουν περιοχές που υπολείπονται της τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να καταστούν δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος γενικότερα».

