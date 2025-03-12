Η Σκάρλετ Γιόχανσον ξεκαθάρισε ότι η «Black Widow» δεν θα επιστρέψει στο MCU. Σε συνέντευξή της στο InStyle USA, η σταρ τόνισε ότι οι θαυμαστές της Marvel πρέπει να ξεχάσουν τη «Natasha Romanoff», την ηρωίδα του MCU που υποδύθηκε στην οθόνη για 11 χρόνια. Σημειώνεται ότι η «Black Widow» θυσίασε τον εαυτό της, ώστε να αποκτηθεί η πολυπόθητη Soul Stone, στο «Avengers: Endgame» του 2019.

Αν και η Γιόχανσον επανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο της στο «Black Widow» του 2021, ένα prequel που διαδραματίζεται χρόνια πριν από το «Endgame», δεν σκοπεύει να αναιρέσει τον ηρωικό επίλογο του χαρακτήρα της. «Η Natasha είναι νεκρή. Είναι νεκρή, εντάξει;» δήλωσε η Γιόχανσον σημειώνοντας ότι οι θαυμαστές της παραμένουν πεπεισμένοι ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στο MCU.

«Απλά δεν θέλουν να το πιστέψουν, και υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να επιστρέψει!», συμπλήρωσε.

Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια πιστεύει πως ο θάνατος της ηρωίδας της, έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, και δεν θα πρέπει να αλλάξει. «Νομίζω ότι η ισορροπία ολόκληρου του σύμπαντος κρατιέται από τα χέρια της. Θα πρέπει να την αφήσουμε να φύγει», εξήγησε η σταρ και προσθέτει. «Έσωσε τον κόσμο. Αφήστε την να έχει τη δική της ηρωική συνθήκη».

Το φετινό καλοκαίρι η Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο «Jurassic World: Rebirth», στο νέο κεφάλαιο του θρυλικού franchise. Μαζί με τους Τζόναθαν Μπέιλι και Μαχερσάλα Άλι, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Ιουλίου.

